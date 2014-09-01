中国汽柴油价周二起每吨分别调降105元和100元 实现三连降

路透北京9月1日 - 中国国家发改委周一通知称，决定自周二（2日）零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低105元和100元人民币。这是年初以来第11次调整成品油价格，也是连续第三次下调。

路透根据历史数据测算，和8月中旬上次调价后相比，是次汽油价格每吨降幅为1.2%，柴油价格每吨降幅为1.3%。调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨8,840元和7,735元。

发改委上次调整油价是在8月19日，当时汽、柴油价格每吨分别降低190元和185元。

根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。（完）

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(发稿 李然; 审校 张喜良)

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