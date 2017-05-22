中国将完善成品油价格形成机制 保留政府在价格异动时的调控权

路透北京5月22日 - 中国新华社周一报导称，中国政府将改革油气产品定价机制，有效释放竞争性环节市场活力，完善成品油价格形成机制，发挥市场决定价格的作用，保留政府在价格异常波动时的调控权，并建立以规范的资质管理为主的原油进口动态管理制度，完善成品油加工贸易和一般贸易出口政策。

新华社援引国务院印发的关于深化石油天然气体制改革的若干意见指出，要推进非居民用气价格市场化，进一步完善居民用气定价机制；依法合规加快油气交易平台建设，鼓励符合资质的市场主体参与交易；通过市场竞争形成价格，加强管道运输成本和价格监管，按照准许成本加合理收益原则，科学制定管道运输价格。

“完善国有油气企业法人治理结构，鼓励具备条件的油气企业发展股权多元化和多种形式的混合所有制。”意见称，要深化国有油气企业改革，充分释放骨干油气企业活力。

意见要求，推进国有油气企业专业化重组整合，支持工程技术、工程建设和装备制造等业务进行专业化重组，作为独立的市场主体参与竞争，推动国有油气企业“瘦身健体”，支持国有油气企业采取多种方式剥离办社会职能和解决历史遗留问题。

意见并要求，实行勘查区块竞争出让制度和更加严格的区块退出机制，加强安全、环保等资质管理，在保护性开发的前提下，允许符合准入要求并获得资质的市场主体参与常规油气勘查开采，逐步形成以大型国有油气公司为主导、多种经济成分共同参与的勘查开采体系。

意见称，将分步推进国有大型油气企业干线管道独立，实现管输和销售分开；完善油气管网公平接入机制，油气干线管道、省内和省际管网均向第三方市场主体公平开放；完善储备设施投资和运营机制，加大政府投资力度，鼓励社会资本参与储备设施投资运营；建立天然气调峰政策和分级储备调峰机制。（完）