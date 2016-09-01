中国周五起提高成品油价格 汽柴油每吨提高205元和200元--发改委

沪深证交所上周五两融余额减70.4亿元 至两个半月新低
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京9月1日 - 中国国家发改委周四称，自明日（9月2日）起提高成品油价格，汽油价格每吨提高205元，柴油价格每吨提高200元。
“正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善，”发改委网站刊登新闻稿称。
这是发改委年内第八次调整成品油价格，上一次是在8月中旬，决定自8月19日提高成品油价格，汽油价格每吨提高175元人民币，柴油价格每吨提高170元。
发改委要求，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。
同时，各级价格主管部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。（完）
欲览详情，请点选发改委网站：here
(发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
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路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。