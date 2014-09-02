特变电工签署多项风电光伏电站建设协议 总投资逾200亿元

路透上海9月2日 - 中国大型输变电设备及光伏电池生产商--特变电工股份有限公司(600089.SS)周二公告称，其控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司及其子公司近日已签署多项风电和光伏电站建设协议，总投资逾200亿元人民币。

公告显示，新能源公司近日与内蒙古阿拉善盟行政公署签署协议，新能源公司拟在阿拉善盟建设蒙西清洁能源基地1,000兆瓦（MW）风电项目、1,000MW太阳能光伏电站项目及配套工程，项目总投资约198亿元。其中风电和光电项目总投资190亿元，配套项目投资8亿元，项目总建设期为3-5年。

阿拉善盟项目一期计划投资19亿元，包括建设100MW风电、100MW太阳能光伏电站项目。一期计划明年5月开工建设，11月建成并网。项目获得政府批复并经特变电工股东大会同意项目投资后开工建设。

新能源公司还将在新疆柳树泉农场建设100MW光伏发电项目，总投资约12亿元；在新疆阿瓦提县建设40MW光伏发电项目，总投资约4亿元；在新疆青河县建设49.5MW风力发电项目和30MW光伏发电项目，总投资约8亿元。

新能源公司设立的项目公司佳阳公司将在陕西榆林市建设200MW太阳能电站项目，项目总投资约20亿元，一期投资约10亿元。

公告指出，上述合作协议的签署及项目的实施有利于扩大公司新能源产业系统集成业

务的竞争力及市场占有率，进一步提高公司新能源产业的盈利能力，保障公司新能源产业的长远可持续发展。

特变电工周一收报9.15元，过去一个月累计上涨1.2%。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。