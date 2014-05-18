焦点：中国国有能源企业改革 投资者受益

图为中石油总部前的中国国旗和公司旗帜。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透香港5月16日 - 中国进行大范围的国有企业改革，中国能源领域的债券和股权者已从中斩利。

按照提高公共领域效率的国家支持的计划，石化和能源企业开始剥离非核心资产,其中包括一些资本市场的发行巨头。

处理掉低回报率资产，将会增加这些企业资产负债表中的现金，最终降低杠杆比例并提高偿债能力。野村的信贷分析师Anthony Leung称，这意味着这些企业发行新债或新股票的压力减轻，对于投资者而言是好事。

中石油周一宣布计划出售在中国的两条重要管道的部分资产。而在今年2月，中石化宣布，将向民间投资者出售最多30%的加油站业务。

据跟踪国有企业的标普分析师Lawrence Lu，其他能源企业，如中海油和国家电网都建立了针对改革的特别委员会。

2013年11月召开的十八届三中全会提出的一个优先任务就是，引入民间资本、改善公司治理并提高工作效率，促进国有企业与民营企业融合发展。

野村的Leung表示，这项改革对所有人都有利。这有利于股东、债券持有人，也有利于经济。

**财务更弱**

从许多财务指标来看，中国国企多逊于民间同业，而且普遍来说其财务更弱，生产力也更低。

研究机构Carnegie中国经济专家Yukon Huang的研究报告指出，平均而言，中国超过1.7万家国企2012年底所承担的债务相当于期获利的4.6倍，民间企业的比例则仅2.8倍。

根据Huang的报告，银行贷款中约有三分之二流向国企，但国企对全国产出的贡献仅为三分之一。

根据渣打银行分析师计算，2012年底国企资产报酬率(ROA)约为5%，只有民间部门的一半。

金融改革及中国银行业收紧信贷控管，也加快推动向国有领域引入更多民间资本。

渣打银行分析师写道，银行对于贷款给前景不佳的企业越来越慎重，而国企一定会偿还贷款的想法现在也失去了可信度。

**能源范例**

能源业历史上民资曾广泛参与，由此自然成为国企股权改革的起点。不过分析师预计，一旦有第一批范例，这种趋势将快速展开。

尽管向私有化迈进危及到政府给投资者设立的安全网，但一个效率更高的公共行业对于个人投资者和整体经济而言将很有利。毕竟，资产处置的目的在于达到明确的获利目标。

野村分析师在一份报告中称，政府鼓励石油企业剥离那些内部收益率不到12%的资产，将所得资金再投资于回报更高的项目，比如内部收益率高于18%的上游勘探开发领域。

中石油计划剥离低收益的天然气管网资产，这可能会改善其信用状况。穆迪在一份评级报告中指出，此举不仅会降低负债，并将会获得资金用于支撑其获利更高的战略项目，比如国内天然气田的开发以及收购海外油气资源。

投资者已经开始获益。中石化H股今年上涨12.6%，而中石油H股在公司宣布出售管线资产后于周二上涨了2.8%。

信用市场参与者认为，中石油债券供应减少将支撑债券的表现。分析师预计，中石油将利用资产出售所获得的资金--估值在47-63亿美元之间--用于满足今年的一些资本支出，由此降低对发行新债的需求。

一些分析师也认为，本月稍早中石油仅发行15亿美元海外债券的决定，部分是因为即将进行的资产出售。宣布发债规模前，市场曾预计会达到30亿美元左右。(完)

(编译 田建华/张明钧/王洋; 审校 艾茂林/石冠兰)

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