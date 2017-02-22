弃风严重致内蒙等六省区被红色预警 今年不得新建风电--能源局

路透北京2月22日 - 中国国家能源局周三称，内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、新疆等省区为风电开发建设红色预警区域，2017年红色预警的省区不得核准建设新的风电项目，并要采取有效措施着力解决弃风问题。

刊登在能源局网站的通知称，电网企业不得受理红色预警的省（区）风电项目的新增并网申请（含在建、已核准和纳入规划的项目），派出机构不再对红色预警的省（区）新建风电项目发放新的发电业务许可。

同时，暂缓建设新疆准东、吐鲁番百里风区、酒泉二期第二批风电项目，已投入运行或在建的输电通道重点用于消纳存量风电项目。

通知称，为有效增加京津唐地区清洁能源供应，河北省能源局要加快推进承德基地二期风电项目的建设工作，确保在2017年底所有项目全部并网运行，并根据张家口可再生能源示范区规划的建设进度，有序推进张家口基地三期风电项目的建设工作。张家口、承德地区及晋北地区不再建设零散的风电项目。

而云南、浙江省继续推进2016年开发建设方案，不再新增建设规模。

国家能源局去年七月称，已研究建立风电投资监测预警机制，预警程度由高到低分为红色、橙色、绿色三个等级，红色预警地方将暂缓核准新的风电项目，以引导风电企业理性投资。（完）

更多细节，请点选国家能源局网站(www.nea.gov.cn)