《焦点》中国能源重镇榆林的沉痛教训：发展服务业同时不能放弃工业

路透中国榆林8月22日 - 能源重镇榆林市地处中国西北省份陕西，盛产煤、石油和天然气，明长城有一段贯穿该市。当地导游高静(音)说她曾尝试学习英语，因为榆林市经济转型，计划吸引大量海外游客。

但海外游客没有来，而高静也把学英语的事情抛诸脑后了。

“当然，说了很多有关发展旅游业的话，但实施起来就是另外一回事了，”高静说道，她做导游已有10年了。

“如果你在能源上投资，就能马上得到回报。但要是想看到旅游投资上的回报，恐怕要等10年、甚至100年。”

榆林的经历给其它试图重塑经济的中国城市上了一课--发展具有活力的服务业需费时日，而同时还不能放弃工业。

随着经济渐趋成熟，中国力图改变以出口和投资为主的经济增长模式，转向以国内消费为基础的更加可持续的发展。

榆林曾是提升价值链的表率，被国家媒体宣传为值得其它地区学习的经济转型的典范。

有关榆林经济从依赖自然资源成功转向多元化，除了大批新闻报导，陕西省政府也在2013年出台了帮助榆林经济转型的“27条”政策。

但自那以后，事情的进展并不像计划中那般进行。

经济增长放缓拖累了旅游和再生能源等行业，这些都是省政府挑选出来作为驱动榆林经济发展的新型行业。

**增长的教训**

榆林的目标是向服务业转型，将经济由国有企业占据主导转向以民营企业为核心，并提升煤炭、石油和天然气产业的价值。

2015年时服务业占了榆林市经济产值的略逾30%，政府的远大目标是2020年前比重提高至近40%。

榆林市人口340万人，以中国的标准来看，算是规模较小的城市。而其跌宕起伏的命运也突显出小型二级城市所面临的挑战。

榆林市GDP成长率从2008年23%的高位，到2015年急降至4.3%，不过，以国家层级来看，有些人怀疑官方数据是否反映了实质经济的真实状况。

“把官方统计数据看成是成长指标，这么做的意义不大，”一当地商业局政府官员对路透表示。该官员因未获授权对媒体发言而要求匿名。

一位国有企业退休人士也质疑GDP数据。

“我会看的是税收情况，过去几年税收急剧减少，”他表示。“问题是当地没有足够的人仰赖服务业来刺激经济增长。”

根据官方统计数据，2016年上半年榆林财政收入总额较上年同期下滑21.2%，2015年服务业投资减少36.6%。

**不是谁都有兵马俑**

诸如内蒙古鄂尔多斯和包头等同样依赖传统工业的邻近城市，也正试图吸引类似投资项目并发展旅游业，使得榆林面临更加严重的难题。

“我们很难发展旅游业。我们没有西安那样的历史，”这位退休的国有企业官员谈到兵马俑之乡时称。

“你一生之中可能会来榆林一次，而整个城市只需半天就能参观完。”

招商局官员张常青向路透称，榆林政府也正试图通过电子商务和实体店刺激消费，但当地人在低迷时期都不愿支出，沃尔玛(WMT.N)去年初也撤出了榆林。

与此同时，中国地方政府青睐的经济增长引擎--房地产业已经下滑，意味着外来工和原材料需求减弱。

榆林市四处都是空置或半完工的公寓大楼，这与当地人把自然资源荣景时赚得的多余现金投入房产时勾勒的愿景相去甚远。

“这些项目大多已经持续数年，其中许多在中途停摆，因为开发商与建设公司资金用罄，”这名商业局官员表示。

得益于充沛的日照与风力，榆林市政府有意开发区域的可再生能源产业，但由于房地产业欲振乏力，对能源与电力的需求也因而缩减。

不过榆林当然还没弃守这些带动经济荣景的产业--实际上，榆林对提升油企与煤企竞争力的部分措施，已开始获得回报。

榆林煤炭交易中心运营部门的Luo Wenjie指出，该公司已由物流与品管，转型为为客户提供完整共应链服务，涵盖采购到融资的种种选项。

他们的客户遍布全国各地，大多透过微信这类线上平台找到这家公司。

“与其他可能拿榆林的高品质煤掉换低品质煤的小型公司不同的是，我们的规模大到足以让客户放心，不必担心我们会这么做，”Luo表示，并称公司员工达10万人。

“我们的竞争力优势在于我们不会拿了客户的钱落跑。”(完)