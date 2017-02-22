独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管

路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)(CVX.N)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。

振华石油为中国北方工业公司旗下子公司。这项协议倘若完成，将标志着中国在孟加拉的首笔大型能源投资项目；中国正与印度及日本相互竞争在当地的影响力。

但孟加拉国对该处气田拥有优先否决权，可能会阻挠交易。熟悉进展的银行业消息人士称，孟加拉国急于通过其国有石油公司Petrobangla买下该气田，并正在与多家国际银行商谈筹资事宜。

两名熟知情况的孟加拉国消息人士告诉路透，孟加拉国正在聘请咨询公司Wood Mackenzie，在正式投标竞购该资产之前，对该气田的天然气储量进行估算。

孟加拉国消息人士称，他们不清楚振华石油对此处气田有购买兴趣。(完)