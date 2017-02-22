独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)(CVX.N)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
振华石油为中国北方工业公司旗下子公司。这项协议倘若完成，将标志着中国在孟加拉的首笔大型能源投资项目；中国正与印度及日本相互竞争在当地的影响力。
但孟加拉国对该处气田拥有优先否决权，可能会阻挠交易。熟悉进展的银行业消息人士称，孟加拉国急于通过其国有石油公司Petrobangla买下该气田，并正在与多家国际银行商谈筹资事宜。
两名熟知情况的孟加拉国消息人士告诉路透，孟加拉国正在聘请咨询公司Wood Mackenzie，在正式投标竞购该资产之前，对该气田的天然气储量进行估算。
孟加拉国消息人士称，他们不清楚振华石油对此处气田有购买兴趣。(完)
(编译 龚芳/王琛；审校 张明钧/王洋)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。