中资企业拥抢美元债“珍贵”发行窗口

路透香港10月11日 - 在香港中资投行工作的张先生发现，自己的日程表从9月开始就忙得快排不开了...，他所在部门负责的美元债发行量骤增，跟前三个月的门庭冷落大不相同，不少中资企业排着队来筹划美元债融资。

经历了年初的井喷、6月的嘎然而止、7-8月的沉闷，中资企业发行美元债俨然在9月开始迎来了难得的窗口期。投行人士预测，料此段海外债券发行窗口期会延续到年底，直至美联储明确表态是否会退出QE(量化宽松)。

“这段时间是难得的政策真空期，9月初不少企业想抢QE退出前发债，到了9月18日美联储(FED)主席伯南克宣布暂时维持购债规模不变时，市场一下子疯狂了，更多的中资企业都在想抢发美元债，我们只能加班加点了。”上述中资投行资本市场部负责人称，该公司从5月至8月只承销了一单中国国企的美元债。

美联储QE退市暂时真空期、美债收益率下降和新兴市场资产价格回升等利好都在给发行人留出发债的空间。但市场也担心，大量此前推迟发行的供应在年底涌现后，会导致二级市场的价格回落。

“近期发美元债的太多了，像抢钱似的，弄的我们也很忙。”新加坡一家基金经理称，“不过一级火热，但二级市场表现一般。”

日前，东方资产(AMC)借其境外平台公司成功发行6亿美元债券，获6.2倍超额认购，中石化集团发行了三种期限美元债，涉资27.5亿美元，发行获6倍超额认购，认购规模达163亿美元。

而刚过去的9月，亦有5家在港上市的中国房地产公司发行了美元债，合计融资16.8亿美元，这比起6-8月市况不佳时，反差巨大。

而明确表达要债券融资的公司亦明显多了起来，工银亚洲将发行一批10年期美元债，绿地香港以及当代置业都已宣布发行美元债的计划。携程网、中国建行(0939.HK)(601939.SS)、中国海外发展(0688.HK)、亦计划海外发债融资。

今年美元债发行市场可谓“过山车”，一季度发行量井喷到6月份发行量骤降至零。据路透旗下IFR数据(不完全)统计，9月有12家中国企业发行了美元债，而此前的8月仅有3家，7月仅1家，6月为零。内地十一长假刚结束，10月工作期第一周就已迎来4家。

申银万国(香港)分析员雷乐诗认为，本周美国国债息因市场避险情绪升温而见回落，但亚洲债市未受影响，相信近期亚债市场表现将持平。反映一篮子亚洲债券信贷价差变化的Itraxx Asia 5年期信用价差指数由上周初的156收窄至149水平，指数回落则利好亚债价格上升。

摩根大通一位投行人士认为，美国总统奥巴马提名现任美联储副主席耶伦担任主席的消息提振了市场风险偏好，加之中国经济企稳回升，均有利中国企业海外发债。但美国民主、共和两党就提高美国政府债务之争，仍是不明朗因素，预期年底12月至明年3月为美联储宣布退出QE时间。

“10年期美国国债现在稳定在2.5%-2.6%之间，5年期国债在1.35-1.43%之间，相对已平稳，发行人看到美元利息超低外，还看到人民币相对强势，资金成本偏低就有动力，加上三季报刚结束，技术环节上发行也较便捷。”工银亚洲一位资深人士表示，美元债发行市场料会活跃到11月底。

随着美联储表态计划退出QE后，10年期美国国债利率一路攀升，今年5月以来，该基准利率已经从1.6%左右涨至近3%，近期有所回落，周五报2.685%。

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 45,870.1 135

2. 法国巴黎银行 23,167.3 75

3. 渣打银行 21,542.9 70

4. 星展 6,520.2 15

5. 工商银行 3,826.7 11

**本周市场动态**

--中国人民银行周四表示，境外投资者在投资境内金融机构时，包括增资参股、利润分配等行为都可使用人民币投资。此举旨在规范和便利境外投资者在境内设立、并购和参股金融机构等业务使用人民币进行跨境结算。

--欧洲央行与中国人民银行同意，签署一双边货币互换协议，从彼此买进与回购人民币和欧元。该协议有效期为三年，中国央行向欧洲提供人民币的最大规模是3,500亿人民币，欧洲央行向中国提供欧元的最大规模是450亿欧元。

--渣打银行(STAN.L)周二表示，已于近日承作该行首笔适用〞昆山深化两岸产业合作试验区跨境人民币业务试点暂行办法实施细则〞的台资企业间贷款，为一家台企申请获得总计6,000万人民币跨境双向借款额度。

--中信证券报告认为，四季度国内经济企稳回升并且美联储退出QE（量化宽松）节奏预计较为温和，这些因素将会利好人民币高收益债。（完）

(记者 赵红梅；审校 毕晓雯)

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