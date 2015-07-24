(更正)焦点：中国企业债风险远超股市 也更难控制(7月19日)

(第一个小标下第一段负债与核心盈利之比扩大“近”三倍，非达到三倍；并修正小标下第二段公司方的说法)

路透香港7月19日 - 中国出重拳避免了股市危机，但全球最大规模的企业债对中国正在放缓的经济造成的威胁更大，而且也不那么容易解决。当前中国企业债规模达到16.1万亿(兆)美元，而且仍在不断攀升。

汤森路透对1,400多家公司的研究发现，中国企业债规模相当于国内生产总值(GDP)的160%，是美国该比率的两倍，而且在过去五年来严重恶化。

评级机构标普估算，未来五年中国企业债将增长77%，达到28.8万亿美元。

中国政府影响企业信贷的干预政策主要是为了支持经济增长，今年中国经济增速预计将降至25年最低。

去年11月以来，中国央行四次降息，下调了银行存款准备金率，还取消了存贷比上限。

尽管政府希望信贷更多的流向小企业和经济中的创新领域，但这些举措作用并不明显。

“当信贷开闸时，资金流向‘问题’企业或实体的风险也上升，”RBS大中华区首席经济分析师Louis Kuijs称。

中国银行业6月新增贷款1.28万亿元人民币(2,060亿美元)，远高于5月的9,008亿元人民币。

政策放松的效果一直是降低短期利息成本，因此用于股市投机的贷款大增；但鲜有迹象显示贷款用在了实体经济中有利可图的投资上，较长期贷款成本仍然居高不下，银行也不愿承担风险。

制造企业的债务相比获利越来越高。汤森路透研究发现，2010年材料企业债务与核心获利之比为2.8倍，到2014年底时就达到了5.3倍。能源企业负债与核心获利之比从1.1倍升至4.4倍。工业企业则从2.5倍上升至4.2倍。

中国企业债相关图表：link.reuters.com/jet25w

**低回报**

铁路设备制造商晋西车轴(600495.SH)的投资者关系主管高虹称，在公司继续寻找合适项目的同时，金融投资帮助抵消了主业经营的一些困难。2010-2014年间，该公司的负债与核心盈利(扣除利息，税项，折旧，以及摊销前的利润)之比扩大近三倍至10.25。

他表示，去年公司做了投资，主业的情况不太好。如果去年没有投资北车的话，利润情况就更差了。

在中国政府的财政刺激措施下，多数新贷款都流向了众所周知效率低下的国有企业。

“更多新贷款用于为基础设施项目融资，其中一些项目可能由国有企业承接，它们的杠杆水平因此也越来越高，”瑞银中国经济研究主管汪涛称。

“价格在下跌、营收在减速，在这种环境下，去杠杆化不能操之过急，否则将导致硬着陆，”汪涛表示。

标准普尔预计，到2019年这段时间，中国的公司债规模料将占到全球公司债总额的40%。

但规模还不是唯一的问题。

如果允许效率低下的企业破产，那么对经济影响最大的效率最高的企业将更容易获得贷款，从而使债券定价能够符合市场状况。

决策者表示希望市场机制在债券定价中发挥更大作用，但实际上政府出手援助受困企业却阻碍了这一目标的实现。去年，政府支持企业--上海超日太阳能科技股份有限公司(002506.SZ)因为无法按时偿付债券利息而违约时，政府便曾施以援手。

“债务的迅猛增长、中国市场上风险和定价的不透明(部分归咎于融资过度依赖银行贷款)、非常高的债务与GDP之比以及道德风险，带来较高的信贷风险，”标普称。

中国政府最近在股市暴跌时出台了一系列空前的救市举措。

而与解决企业债问题的难度相比，应对股市暴跌简直不值一提。

“相比股市，管理债市可能是更危险的事，因为债市规模更大，而且如果不是关注度很高的违约事件，道德风险将成为重大问题，”美银美林分析师崔巍称。(完)

(编译 李春喜/王丽鑫/刘秀红/许娜；审校 杜明霞/徐文焰/王颖)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。