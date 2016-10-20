中企海外并购明年将继续增长 外汇收紧不是障碍--普华永道

路透上海10月20日 - 国际会计和咨询公司--普华永道周四表示，今年中资企业海外并购创历史新高，但并购驱动因素仍在，而且当前监管部门收紧外汇流出不会对并购造成太大影响，估计明年中企海外并购将在今年基础上继续增长（今年基数需剔除中国化工430亿美元并购先正达的特例）。

根据公布数据，前三季中资企业海外并购金额达到1,643亿美元。即使扣除中国化工这宗历史上最大的中企海外并购案例，今年前三季并购总额已超过前年和去年的两年之和。

“中国企业海外并购未来将成为常态。”普华永道中国企业购并服务合伙人唐迅指出，“基于现阶段的国际经济环境和国内竞争态势，中国企业主动选择海外并购，期望实现行业多元化、产业全球化、技术高级化的布局。”

他说，中企海外并购的驱动因素包括国内资金充沛、海内外资本市场估值差异、人民币贬值预期等。随着人民币被纳入国际货币基金组织的货币篮子，人民币汇率变化将更加市场化，国内企业倾向于通过海外并购获得以外币计价的收入和利润流，分散货币风险。

唐迅还表示，虽然国内对外汇流出审核较严，不过外管局曾公开表示支持中企在海外的真实并购业务，而且有经验的中国投资者可以通过其他方式，例如自贸区的自由兑换额度、内保外贷等，从容应对资金出海问题。

对于海外并购项目的提供方面，他认为，就目前来看，海外待售企业较多，相当多私募股权投资基金的投资项目到了退出期，中资企业可选范围较大；而且经过前几年的成功交易，海外卖家对于中国投资者的信心进一步提高，有利于未来促成更多大宗并购交易。（完）