市场聚焦：中国企业利润增速企稳幻象非经济回升信号

作者 钟华

路透北京5月12日 -中国实体经济融资成本依然居高不下，而工业企业利润同比增速却在3月出现企稳反弹，结合其他指标转好及政府不断祭出“微刺激”举措，有乐观人士认为中国经济已然释出回升信号。

不过，这可能是一种幻象。我们考察发现，3月规模以上工业企业利润同比增速加快并非源于其收入增速提高，相反，这部分增速仍处在放缓之中；增长动力主要得益于企业管理费用和销售费用同比增速的下降。

中国企业利润这一状况，和去年以来欧美企业源于支出减少的利润改善有类似之处，但后者主要通过裁员和业务重组等减少支出，改善自身运营效率来提高报表利润。美国标普指数.SPX、道琼斯工业指数.DJI、欧洲FTSEurofirst300指数.FTEU3等欧美股市也因此录得远超经济表现的好回报。

而中国上述两项增速逐渐放缓的时间窗口与中国新一届政府上台契合，也就是说一定程度上得益于中央限制国企公款消费和费用支出等举措。事实上，由于基数效应影响，未来企业利润同比增速还可能回升。但并不能据此就简单认为，中国企业运营效率真的已经提高了。

最近显示经济有所企稳的指标包括：中国官方制造业采购经理人指数（PMI）已连续两月回升、4月进出口同比增速双双回升、3月工业企业利润同比增速较1-2月提高1.3个百分点至10.7%。

其中企业利润指标向好尤属不易。要知道，今年3月非金融企业及其他部门一般贷款加权平均利率还比上年12月上升0.23个百分点至7.37%，如果考虑同期2.3%的工业生产者出厂价格指数（PPI）跌幅，企业实际运营压力更大。这一境况更使得部分人士对未来经济预期乐观。

企业利润企稳能折射出中国经济已开始真正企稳回升了吗？恐怕未必。众所周知，过度抑制企业管理和销售费用将会影响企业正常经营。事实上，目前两者同比累计增速已降至2009年全球金融危机时的水平。

我们同时也应看到，尽管3月企业利润增速出现回升，但非金融部门融资仍居高不下，财务成本快速增加。数据显示，3月规模以上工业企业利息支出累计同比增速较去年5月上升逾5个百分点至9.5%；财务费用累计同比增速亦从去年5月的1.4%升至15.8%。

更重要的证据是企业经营状况欠佳。今年一季度亏损企业占统计的企业单位数达到近20%，远高于去年12月的近12%；亏损企业亏损总额同比累计增长今年3月上升至13.2%，而去年12月为下降逾5%。

大量企业亏损以及亏损企业占比高企，意味着中国经济结构调整和产能过剩消化还需要较长时间，进而暗示出中国真实经济成长要出现回升反转，恐怕也并非能一蹴而就。

**融资成本仍需降低**

尽管近来银行间货币及债券收益率已降幅不小，但实体经济总体融资成本仍然不低，极大侵蚀企业利润，令中国经济缺乏动能。尤其是如今房地产引擎已出现拐点，融资成本高企可能是压垮中国经济和部分高杠杆金融机构的一根稻草。对此，中国决策部门或许有必要继续采取降低实体经济融资成本的举措。

目前市场对降低存款准备金率的呼声甚高，但简单的量化宽松政策并不可取，这源于中国结构调整和产能过剩并未化解、市场缺乏出清机制。

中国经济短期难现反转的佐证之一是PPI环比依然继续下降，今年4月为-0.2%。当然，中国工业和信息化部近日增加2014年落后产能淘汰目标，较3月《政府工作报告》钢铁行业淘汰目标超170万吨，水泥行业超850万吨，也在加快产能过剩调整步伐。

但中国经济结构调整和产能过剩消化进展总体缓慢，这在于缺乏有效的市场出清机制。除制造业过剩外，推动中国过去十余年经济高增长的另一大引擎--房地产已显现拐点。今年以来，房地产销售、房地产新开工以及投资规模同比增速均在快速放缓。

尽管中国政府对此已陆续启动棚户区改造、扩大铁路建设以及定向降准等“微刺激”举措。但要知道，中国制造业和房地产投资占到中国整体固定资产投资五成以上，而其产业链条非常之长，其对中国经济未来影响并不可小觑。

仔细审视中国经济乃至全球经济1998年以来扩张动力，可以发现中国这种影响并非仅限于本国内部，也是全球性的，是全球经济和产业再平衡的重要一环。

我们看到，2012年以来欧美经济缓慢复苏，虽然全球量化宽松政策降低债务成本不容置疑，但一定程度上就得益于在全球再经济平衡之下，中国大量产能过剩推低全球制造业成本，使得它们能扩张产出和增加回报。

具体看，欧元区PPI中的消费品指数从2011年的103.3（2010年=100）已升至今年3月的107.9，但中间品指数从2012年的106.6降至104.9，而投资品指数则基本维持在103左右。

也就是说，尽管欧元区社会经济存在诸多问题，消费物价显示有通缩压力，欧洲央行因此存在施行量化宽松政策压力，但欧元区经济部门却能从生产者价格（PPI）变化和全球低利率环境带来低融资成本中获取动能。

目前看，上述动能尤其是德国制造业强大竞争力，还有望继续推动欧元区经济复苏。从2012年以来，欧元区制造业以及整体PMI都稳步扩张，产能利用率上升以及消费者信心增强。

实际上，欧元区这种经济复苏态势要好于美国，这源于美国对外债务规模及住户部门债务负担较为沉重，消费支出持续快速扩张存在一定挑战。美国消费占到经济总量的七成左右；而推动美国经济恢复的房地产市场扩张出现疲软。

尽管中国住户部门存量债务规模和债务杠杆总体不高，但非金融部门债务负担沉重，资产负债率已重新回升至1998年时高位。融资成本高企，正在侵蚀企业资本积累能力；庞大过剩产能，亦阻碍企业通过再投资回报来寻求未来发展的空间。

正因为此，中国政府虽已祭出“微刺激”举措来扶助经济复苏，但反映未来经济预期的股市沪综指.SSEC仍走势不振，而银行间中长期债券收益率近期则出现快速下跌，反映弱经济预期下市场较浓的避险心态。

这意味着中国决策部门需要进一步降低广谱利率，并有必要采取“扭转操作”来改善企业部门高企的融资成本，也就是在降低短端利率之时，也要着眼于中长端利率和边际利率的降低。（完）

(审校 张喜良)

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