中国1-4月工业企业利润同比增幅回落至10% 电子等行业降速明显

路透北京5月28日 - 中国国家统计局周三公布，今年1-4月规模以上工业企业利润同比增长10%，增速比1-3月回落0.1个百分点，主要受电子、电力、酒行业利润增速回落幅度较大影响，且成本上升也形成拖累。

数据显示，前四个月规模以上工业企业实现主营活动利润16,599.3亿元，同比增9.1%，增速比1-3月回落0.3个百分点；4月实现利润4,686.3亿元，同比增9.6%，增速比3月回落1.1个百分点。

新闻稿引述国家统计局工业司何平的解读称，前四个月工业利润基本保持平稳增长态势，但由于电子、电力、酒行业利润增速回落较多，这三个行业影响4月规模以上工业企业利润增速比3月回落3个百分点。

4月计算机通信和其他电子设备制造业利润同比增长35.2%，增速比3月回落28.2个百分点；电力热力生产和供应业增长21.9%，回落22.4个百分点；酒饮料和精制茶制造业利润同比下降16.5%，而3月则增长11.4%。

其次，4月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为86.44元，同比上升0.61元，比3月份上升0.27元，也对利润增长形成拖累。

何平并总结认为，前四月新增利润集中于少数行业，其中新增利润最多的行业包括汽车制造业、电力热力生产和供应业、电气机械和器材制造业、非金属矿物制品业和计算机通信和其他电子设备制造业，这五个行业对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率为78.6%。

另外，前四月投资收益增长较快，规模以上工业企业投资收益同比增长28.9%，增速比1-3月明显加快，对利润增长的贡献率超过10%；企业效益水平保持稳定，规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.4%，与1-3月持平。

统计局数据并显示，1-4月，在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润4,716亿元，同比增长2.6%；集体企业实现利润221.1亿元，增长1.5%；股份制企业实现利润10,362.6亿元，增长9.1%。

外商及港澳台商投资企业实现利润4,223亿元，增长12.7%；私营企业实现利润5,717.6亿元，增长13.8%。

1-4月，采矿业实现利润2,212.9亿元，同比下降16%；制造业实现利润13,988.7亿元，增长14%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润1,427.1亿元，增长27.2%。(完)

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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