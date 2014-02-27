预计今年将有15-20家中国企业在美上市--纽交所官员

路透上海2月27日 - 中国企业今年可能将再次掀起赴美国上市的热潮，21世纪经济报道周四引述纽约证券交易所高级副总裁戴维·埃思里奇(David A.Ethridge)表示，今年市场情绪对中国公司上市是非常有利，全年大概会有15到20家中国企业在美国上市。

埃思里奇表示，去年整个市场尤其是科技公司表现非常好，预计今年中国公司上市中科技类仍然是主流；美国投资者尤其对科技类方面的公司，有很高的估值，具体来说，像软件、云计算等方面的概念股都有非常良好的表现，2014年将继续这一趋势。

“我不知道这个趋势（科技类市值高升）会延续到什么时候，但目前看没有特别的事件会影响这一进程。”他谈到。

2013年下半年，中国企业赴美上市明显回暖，去年共有8家来自中国的公司在纽交所上市，埃思里奇表示，今年的市场情绪对中国公司上市是非常有利的，看起来现在有一个对中国公司上市非常有利的窗口。

今年最值得期待的中国科技公司IPO当属阿里巴巴，但它迟迟没有公布将在香港市场还是美国市场进行上市。

纽交所来自大中华区的上市公司有80家，市值是9,000亿美元。以上市公司数量计算，中国是纽交所仅次于加拿大的第二大美国以外市场。

此前路透访问的投资银行人士曾表示，今年能够在美国上市的中资企业数量可能达至约30家，其中包括京东。该公司在中国电子商务企业中排名第二，仅次于阿里巴巴。京东在上个月表示，正在寻求融资15亿美元，有望成为第二大规模的中资企业赴美IPO。(完)

(发稿 边竞；审校 林高丽)

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