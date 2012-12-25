明年中国企业赴美IPO有望进一步复苏--投中集团

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透上海12月25日 - ChinaVenture投中集团周二最新报告指出,明年随着全球经济的企稳回升及美国投资者信心逐步恢复,中资企业赴美首次公开发行(IPO)有望进一步复苏.
报告认为,随着中国经济的持续稳定增长,中国企业对于美国投资者来说依然是很好的选择.若京东商城等具备相当规模与行业影响力的中国企业能够成功登陆美国资本市场,其示范效应将对恢复投资者信心起到很大帮助.
报告指出,随着中国企业与欧洲市场业务往来的增加,欧洲市场亦逐渐成为中国中小企业海外上市的热门之选.
由于全球经济复苏缓慢及中概股诚信危机,美国资本市场对中概股的热情前期已跌至冰点.今年仅有唯品会(VIPS.N)和欢聚时代(YY.O)两家中概股成功赴美上市,合计融资仅1.53亿美元,融资规模较去年大幅下降逾90%.而今年有九家中国企业在德国法兰克福证交所、英国伦敦证券交易所等欧洲资本市场实现上市.
业内人士透露,电子商务网站京东商城和凡客诚品等正积极筹划明年春季在美上市.京东商城是国内第二大B2C(企业对个人)在线零售商,仅次于阿里巴巴集团ALIAB.UL旗下的淘宝商城.(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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