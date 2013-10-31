三中全会吹响改革号角 但外国投资者对国企改革存疑虑

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Umesh Desai/Vikram Subhedar
路透香港10月31日 - 中国共产党十八届三中全会将于下月召开，各方纷纷猜测届时将会讨论重大改革，但外国投资者对此却没有抱太高期望，大多数选择避开国企巨头。
中国新一届领导层上任已有一年，面对中国经济步入更成熟的放缓期，投资者热切盼望中国出台维持经济持续增长的战略。
新华社周二报导称，中共十八届三中全会将于11月9日至12日在北京召开，主要议程包括研究全面深化改革等重大问题。中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声近期表示，三中全会深化改革的范围和力度都将是“空前的”。
然而，对于中国领导人在推进国企改革方面能走多远，投资者心存疑虑。
“他们在这方面一直都是雷声大雨点小，”汇丰驻香港的全球研究业务主管Dilip Shahani说。
“他们指出了存在产能过剩的行业，但此类重组需要并购、清算，而这些在中国很难实现。”
国企存在产能过剩、公司治理不力等问题，同时还需面对中国经济转型带来的各种挑战。
有些国企由于规模过大，被视为改革的主要目标，譬如油气行业的一些企业；有些则可能不会被要求进行大刀阔斧的改革。
但在中国政府的意图变得更明确前，投资者不愿意持有头寸。
国企债券供应规模庞大，加上美联储可能退出量化宽松，导致买家对中国企业债望而却步。
有些投资者对投资国企不“感冒”，还与其对中国政府政策变化的敏感性有关。
“即使你喜欢一家公司，但政府政策的变化会彻底搞乱你的头寸，”驻香港美国一家基金公司的一位基金经理说。“最好还是从亚洲其他投资级别的企业获得价值。”
但从股票方面看，会发现中国的国企正在开始变得有吸引力，即使在该领域唱主角的国有银行存在坏账、影子银行、理财产品增多等问题。
投资者还开始留意到国企与科技及游戏行业一些民企估值差距日渐扩大的现象，有些企业间的这种估值差距还处于多年高点。
“全球及专业投资者特别在减持不受欢迎的国企股票，大量增持‘以增长为导向的’消费、互联网和电信类股，”美银美林的Ajay Kapur在一份报告中称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
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