《热点透视》中企海外发债热方兴未艾 国内信贷收紧和国际扩张是推手

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Peter Thal Larsen；编译 朱晓军
路透香港4月25日 -中国企业的海外发债热方兴未艾。腾讯(0700.HK)和中国海洋石油有限公司(0883.HK)都越来越多地转向国际资本市场寻求融资。大陆信贷收紧是一个因素，不过国际扩张也是原因之一。尽管前路注定会有挫折，但海外发债活动还将继续增长。
去年，中国企业发行的外币债券价值接近580亿美元--几乎是2012年的两倍。今年迄今，发债额已经超过上年同期水平。而且，这还是在市场担忧中国经济增速放缓、以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定缩减购债规模的情况下。美联储购债压低了全球利率。
如欲浏览中国企业海外发债热况图表，请点选：link.reuters.com/xaq78v
中国的借贷成本升高，这是推动企业转向海外的原因之一。一个信贷评级为A的知名集团目前可以发行年息不足4%的10年期美元债券。同样的企业，在中国大陆进行同样年限贷款的利息接近7%。
一个令人担心之处在于，现金紧张的企业正依赖外国投资者来维持企业生存。所以，在国内从银行融资基本无望的中国房地产企业，一直是高收益外币债券的主力发行方，这点并非巧合。
不过，大量近期融资用于支持企业的海外业务。比如，中海油将把40亿美元发债收入中一部分，用于为收购加拿大石油勘探公司Nexen带来的债务再融资。
这种规模的发债热况将不可避免地出现变故。人民币兑美元近期下滑，将使得这些依靠国内现金流来偿还外债的企业深感压力。随着中国企业开始在国内债券上违约，海外债权人也肯定会感受到这种痛楚。此外，相比国内债权人，海外债权人受到的保护更少，所以企业崩盘给他们带来的代价更为高昂。
然而，随着中国金融系统的扭曲状况逐步消除，中国企业继续向海外拓展业务，对其它渠道融资的需求料将只增不减。海外发债盛况还有更大发展空间。(完)
(译文审校 王洋)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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