《焦点》中国政府力挺民企态度让企业家敢于“倒苦水”

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月30日（记者 方燕/马泽华） - 中国政府出台多项政策支持民营企业，同时还频频发声力挺这个经济中最具生产力的部门，这使得中国民营企业家们敢于向政府发牢骚。

过去两周中，中国国务院总理李克强敦促国内银行减少服务收费，增加对小微企业的贷款。与此同时，中国人民银行下调各类存款类金融机构人民币存款准备金率，释放了逾1.3万亿元的额外流动性。

李克强对一些拖后腿的银行称，支持小微企业发展，有利于“实体经济发展”，有利于“创造就业机会”。

中国政府这种支持民营企业的做法，也让民营企业家们对种种偏向国企的情况敢于直言。

“我们没有平等的商业机会，”奥克斯集团董事长郑坚江说道。

“一有大蛋糕，国企就会全盘吞下，几乎没有我们的份。”

新希望集团的创始人刘永好也有些抱怨。

“一些民营企业遇到了困难之后很快就破产，那是因为他们既无法从银行获得贷款，也没有政府的帮助，”他上月对路透称。

中国人民大学公共管理学院教授毛寿龙称，此类不满是对政府正在设法帮助民营企业的一种认可。

“企业正在寻求更多支持，因为他们开始看到了现行政策的好处，”毛寿龙说。

“他们想要得到更多（支持）。”

中国非国有经济占GDP的比重达60%，就业人数占全国就业人口的80%左右。但银行信贷却明确地向国有企业倾斜。

步步高 董事长王填称，民营企业的贷款利率通常比国有企业的贷款利率高30-50%。“我们需要的不过是一个公平的竞争环境，”他说道。

民营行业不仅对政府主导的银行业抱怨不已，对政府机构的官僚作风也是颇有怨言。

中国饮料大亨、杭州娃哈哈集团董事长宗庆后称，冗长的审批程序让他很头疼。

“新工厂在投入运营前（政府）检查是合情合理的，但现在的情况是，被批准生产线上推出的每一个新产品都需要获得批准，”宗庆后在3月人大会的一场会议上表示。

宗庆后称，为了在现有生产线上增加一款新开发的瓶装水，他等审批等了半年，之后他不得不向与政府高层有关系的人求助，以获得批准。

“政府应当做的是，只要企业符合标准，就应当放手，”宗庆后说。

上月，桔子水晶酒店集团创始人吴海向李克强致公开信诉苦，这在网上引起了轰动。

“企业是个不敢反抗的奴才，公仆是爷不是仆，”吴海在信中称。他还在信中抨击他所称的“特种税”，即官员腐败问题。