中国将出台大气和水污染防治行动计划--报载

路透上海5月13日 - 中国范围内日益严峻的污染形势，已经愈发引起政府的高度重视。据中国证券报周一报导，目前国务院已责成环保部牵头，就全国大气污染防治、全国水污染防治和全国农村环境保护三项内容，拟定有关行动计划。目前相关行动计划已经过多轮征求意见，有望在近期上报国务院。

有关人士介绍，即将出台的一揽子行动计划的主要针对目标是各级政府，而此前出台的相关环保规划，主要针对目标则是包括政府在内的行业、企业等主体。

报导指出，行动计划将从国内大气、水与农村污染的现状出发，有针对性的提出治理目标、重点治理领域与治理措施等。因此，可以将此一揽子行动计划解读为本届政府针对环境污染问题而给出的一套针对性政策措施。

报导称，由于已经出台的大气、水等相关规划制定时间较早，部分目标和治理手段并未完全考虑到近期中国日益严峻的大气与水污染形势。即将出台的行动计划将提出更为严格的环境治理目标，相关治理措施力度也将进一步加大。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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