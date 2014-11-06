中国环保部称部分地区APEC空气质量保障措施落实不到位

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京11月6日 - 中国环保部称，在亚太经合组织（APEC）峰会在北京召开前，中国部分地区空气质量保障措施落实不到位。
为确保APEC会议期间的空气质量，中国称将减少交通并在11月1日-12日期间要求北京周边200公里内的很多工厂停产、限产。
环保部派出了16个督查组对北京及其周边省市大气治理情况进行明察暗访，检查各地的措施落实情况。
环保部周三在网站上（www.mep.gov.cn）发布消息称，很多企业未按要求进行停产，也有很多企业存在超标排放问题。
消息指出，河南一家焦化公司的在线监控设施，没有通电，更没有联网，设备处于完全闲置，而且不允许督察组进入厂区。
山西一家焦化公司在夜间生产时不正常使用除尘设施，厂区附近弥漫着刺鼻、呛人的气味。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。