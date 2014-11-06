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气候环境 | 2014年 11月 6日 星期四 16:00 BJT

中国环保部称部分地区APEC空气质量保障措施落实不到位

路透北京11月6日 - 中国环保部称，在亚太经合组织（APEC）峰会在北京召开前，中国部分地区空气质量保障措施落实不到位。

为确保APEC会议期间的空气质量，中国称将减少交通并在11月1日-12日期间要求北京周边200公里内的很多工厂停产、限产。

环保部派出了16个督查组对北京及其周边省市大气治理情况进行明察暗访，检查各地的措施落实情况。

环保部周三在网站上（www.mep.gov.cn）发布消息称，很多企业未按要求进行停产，也有很多企业存在超标排放问题。

消息指出，河南一家焦化公司的在线监控设施，没有通电，更没有联网，设备处于完全闲置，而且不允许督察组进入厂区。

山西一家焦化公司在夜间生产时不正常使用除尘设施，厂区附近弥漫着刺鼻、呛人的气味。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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