中国前三季空气质量最差十城河北占六 北京优良天数过半--环保部

路透北京10月13日 - 中国环境保护部周四公告称，河北在前三季度74个城市中空气质量最差十城中占六席，9月则占六席；北京前三季度优良天数比例过半，9月则逾六成。

环保部官网刊登的公告称，前三季度74个城市中空气质量较差的后10位（从第74名到第65名），依次是邢台、保定、济南、郑州、邯郸、石家庄、唐山、衡水、乌鲁木齐和西安市；9月则依次是石家庄、唐山、济南、邢台、郑州、保定、邯郸、西安、太原和衡水市。

前三季度空气质量排名较好的前10城（从第1名到第10名），依次是海口、舟山、惠州、厦门、珠海、丽水、深圳、福州、拉萨和中山市；9月则依次是海口、舟山、福州、拉萨、厦门、丽水、惠州、台州、哈尔滨和张家口市。

环境保护部环境监测司司长罗毅介绍，前三季度全国338个地级及以上城市平均优良天数比例为80.3%，同比提高2.6个百分点，PM2.5浓度同比下降8.5%。9月平均优良天数比例为84.8%，同比降低5.1个百分点，PM2.5浓度同比上升2.9%。

北京市前三季度优良天数比例为56.1%，同比提高5.6个百分点；9月优良天数比例为65.5%，同比降低7.8个百分点，主要污染物为PM2.5。

监测显示，京津冀区域13个城市前三季度平均优良天数比例为60.8%，同比提高8.4个百分点；9月平均优良天数比例为65.0%，同比降低11.1个百分点。

长三角区域25个城市前三季度平均优良天数比例为74.5%，同比提高1.9个百分点；9月平均优良天数比例为77.7%，同比降低2.2个百分点。珠三角区域9个城市前三季度平均优良天数比例为90.1%，同比提高1.5个百分点；9月平均优良天数比例为81.7%，同比升高0.8个百分点。

中国环境科学研究院柴发合研究员称，今年以来全国及重点区域颗粒物浓度明显下降，空气质量总体呈改善趋势。但9月份部分地区和城市颗粒物浓度出现反弹，其主要原因是，与去年9月相比，中国部分地区气温总体偏高，冷空气活动相对较弱，逆温出现频率相对增多，气象条件不利于污染物扩散。

此前环保部公布8月全国空气质量状况显示，当月74个城市中空气质量最差的十个城市中河北占据一半席位，其中廊坊最差，而北京市优良天数比例超过半数。（完）

欲浏览详情请点选环保部官网：here