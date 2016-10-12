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中国财经 | 2016年 10月 12日 星期三 10:09 BJT

二季度中国排放严重超标企业环比少40家 大连石化等再上榜--环保部

路透北京10月12日 - 中国环保部日前公布第二季度排放严重超标的国家重点监控企业名单，共55家企业上榜，较一季度减少40家；这些企业主要分布在河北、山西、内蒙古、辽宁等省份。

环保部网站发布新闻稿并称，其中，中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司、中冶美利纸业股份有限公司、新疆昕昊达矿业有限责任公司、河北辛集市水处理中心等公司为再度上榜。

以按日计罚方式处罚，江西宏宇能源发展有限公司被罚1,060万元人民币，中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司、抚顺长顺电力有限公司均已被罚款850万元。

环保部并公布了一季度严重超标的国家重点监控企业处理处置情况，其中，95家超标企业已有61家整改达标，其余企业尚在整改。（完）

(发稿 马蓉; 审校 林高丽)

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