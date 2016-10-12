二季度中国排放严重超标企业环比少40家 大连石化等再上榜--环保部

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月12日 - 中国环保部日前公布第二季度排放严重超标的国家重点监控企业名单，共55家企业上榜，较一季度减少40家；这些企业主要分布在河北、山西、内蒙古、辽宁等省份。
环保部网站发布新闻稿并称，其中，中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司、中冶美利纸业股份有限公司、新疆昕昊达矿业有限责任公司、河北辛集市水处理中心等公司为再度上榜。
以按日计罚方式处罚，江西宏宇能源发展有限公司被罚1,060万元人民币，中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司、抚顺长顺电力有限公司均已被罚款850万元。
环保部并公布了一季度严重超标的国家重点监控企业处理处置情况，其中，95家超标企业已有61家整改达标，其余企业尚在整改。（完）
(发稿 马蓉; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。