中国碳税方案设计完成 将择机出台

路透北京7月8日 - 上海证券报周一援引权威消息人士的话称，中国碳税方案已设计完成，将在物价进入下降通道时择机出台。根据测算，目前每耗费一顿标准煤，需要缴纳20-25元。

报导称，由于此前年份CPI高企，碳税措施未能如期推出。今后随着治理成本的上升，征收标准也会逐年提高。

碳税即是针对二氧化碳排放，对化石燃料（比如煤炭、石油、天然气等）按照其碳排放量征收的税收。报导指出，中国承诺争取到2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40-45%，这被认为是碳税提上日程的重要推动力，也是碳税亟待推出的约束因素。

分析人士称，开征碳税将对煤炭、石化、火电、钢铁等碳排放大户产生不利影响，但新能源和节能环保行业将长期受益。

碳税是环境税的一种，自2007年国务院发布的《节能减排综合性工作方案》中提出“研究开征环境税”后，社会各界关于开征环境税的讨论从未停止，特别是近些年环境事故集中爆发，让开征环境税的讨论更加热烈。

中国财政部财科所所长贾康在今年年初曾表示，中国应抓紧时间形成和推出资源税改革扩围,碳税也值得积极推出。(完)

(发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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