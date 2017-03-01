中国政府下令冬季减少铝和钢铁产量 旨在治理空气污染--彭博

路透北京3月1日 - 据彭博新闻周三报道，中国政府在强力抗霾的背景下，已下令让28个城市的钢铁和铝厂商在冬季月份减产。

彭博援引未具名知情人士报道，国家规划部门和环境保护部2月下达指令，要求四个主要城市的钢铁厂商减产一半，其中包括河北省最大钢铁城市唐山。

报道称，根据环境保护部和国家发改委等监管部门下达的指令，28个城市的冶炼商还必须将铝和氧化铝产能削减逾30%。

之前中国环境保护部在一份路透见到的政策草案中提出了这些举措和其他严厉措施，这将是迄今中国政府为治理严重污染城市的空气质量所采取的最强力措施。

中国环保部在这份草案文件中还建议，在作为中国最大港口之一的天津禁煤，并关闭部分化肥厂和制药厂。目前还不清楚，2月下达的指令中是否包括这些举措。(完)