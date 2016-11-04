今冬中国雾霾频率可能偏高 将开展大气污染防治专项督查--环保部

路透北京11月4日 - 新华社周四晚援引中国环保部大气环境管理司司长刘炳江称，今年冬季出现重污染天气的频率和强度可能偏高，预计开始供暖后，重污染天气应对形势可能更加严峻，但空气污染峰值不会达到去年爆表的程度。环保部表示将开展2016年冬季大气污染防治专项督查。

环保部周四召开重污染天气应对情况通报会并称，要加强城市的应急预案评估，要求地方对每一次重污染天气同步开展保障效果评估，追因溯源，并及时提出防控建议，推动应对工作由过去“大水漫灌式”的减排方式转变，实现精确打击。

刘炳江表示，对雾霾高发的京津冀地区，今年北京、天津以及河北的保定、廊坊部分地方共实现煤改电、煤改气50万户，预计减少二氧化硫、粉尘等排放4万吨。北京市今年要清理2,500多家“散小乱污”的企业。

“同等气象条件下，有了这些措施的支持，空气污染指数峰值会下降。”他说。

环保部环境监察局局长田为勇也透露，今年年底前要将京津冀地区的20个城市的“高架源”全部安装在线监控，发现问题及时处理。

“高架源”污染指在地面一定高度上排放污染物的污染源，如污染物通过高烟筒排放，通常是排放量较大的污染源。

今年1-10月，中国338个城市PM2.5浓度同比下降12.5%，PM10浓度同比下降9.4%。京津冀地区PM2.5平均浓度为59微克/立方米，同比下降14.5%。

自11月2日起，环保部已先后派出8个督查组，分赴石家庄、唐山、保定、衡水、济南等城市开展督查，重点检查各地政府重污染天气应急预案启动情况。

田为勇介绍，现场督查发现，河北省迁安市政府对企业提出的应急减排措施不合理，在启动应急响应后，部分企业未采取任何实际减排行动；对企业应急响应措施督导力度不够，检查内容流于形式，无法促进企业实际减排。督查组还发现７家企业存在排放黑烟、无组织排放等问题。

环保部表示，应对重污染天气，需要提高预报准确性，提高应急预案的可操作性，未来将加强城市的应急预案评估，并提高应急联动的同步性。

2016年京津冀及周边地区率先启动应急联动工作，通过推送预报预警建议，加强区域联动，精准指导各地启动重污染天相应级别的应急响应措施。

新华社此前报道称，2017年11月起河北省廊坊市和保定市环绕北京的18个县（市、区）将被禁止使用燃料煤炭，严禁新建以石油焦为燃料的发电项目；煤电、集中供热和原料用煤企业除外。（完）