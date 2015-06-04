中国环保部：2014年主要污染物减排任务完成 九成城市空气质量超标

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京6月4日 - 中国环境保护部周四指出，2014年主要污染物总量减排年度任务顺利完成，不过九成受监测城市的空气质量超标。
环保部网站刊登的《2014中国环境状况公报》显示，全国开展空气质量新标准监测的161个城市中，有16个城市空气质量年均值达标，145个城市空气质量超标。
有470个城市（区、县）开展了降水监测，酸雨城市比例为29.8%，酸雨频率平均为17.4%。
春季、夏季和秋季，全海域劣于第四类海水水质标准的海域面积主要分布在辽东湾、渤海湾、莱州湾、长江口、杭州湾、浙江沿岸、珠江口等近岸海域，主要污染指标为无机氮和活性磷酸盐。
公报并显示，截至2014年底，全国共建立各种类型、不同级别的自然保护区2,729个，总面积约14,699万公顷，其中陆域面积占全国陆地面积的14.84%。
中国环境保护部部长陈吉宁在今年全国两会（全国人大和政协会议）期间曾表示，中国经济下行压力在加大，生态环境保护的任务也非常艰巨。而环保本身也是当前和今后拉动经济增长的一个重要推动力，未来几年环保投资需求非常大，大概在8-10万亿元人民币水平。（完）
参看环保部公报全文，请点选环保部网站：here
(发稿 侯向明；审校 杨淑祯)
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。