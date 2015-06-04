中国环保部：2014年主要污染物减排任务完成 九成城市空气质量超标

路透北京6月4日 - 中国环境保护部周四指出，2014年主要污染物总量减排年度任务顺利完成，不过九成受监测城市的空气质量超标。

环保部网站刊登的《2014中国环境状况公报》显示，全国开展空气质量新标准监测的161个城市中，有16个城市空气质量年均值达标，145个城市空气质量超标。

有470个城市（区、县）开展了降水监测，酸雨城市比例为29.8%，酸雨频率平均为17.4%。

春季、夏季和秋季，全海域劣于第四类海水水质标准的海域面积主要分布在辽东湾、渤海湾、莱州湾、长江口、杭州湾、浙江沿岸、珠江口等近岸海域，主要污染指标为无机氮和活性磷酸盐。

公报并显示，截至2014年底，全国共建立各种类型、不同级别的自然保护区2,729个，总面积约14,699万公顷，其中陆域面积占全国陆地面积的14.84%。

中国环境保护部部长陈吉宁在今年全国两会（全国人大和政协会议）期间曾表示，中国经济下行压力在加大，生态环境保护的任务也非常艰巨。而环保本身也是当前和今后拉动经济增长的一个重要推动力，未来几年环保投资需求非常大，大概在8-10万亿元人民币水平。（完）

参看环保部公报全文，请点选环保部网站：here

(发稿 侯向明；审校 杨淑祯)

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