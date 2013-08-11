节能环保产业新政出台 保持产值年均增速逾15%--国务院

中国企业杠杆率获暂时遏制 政府部门加杠杆空间仍在--报告
路透北京4月7日 - 中国社会科学院国家金融与发展实验室发布报告称，最新估算数据显示2016年非金融企业部门的杠杆率比2015年下降一个百分点，表明处于不断攀升趋势的企业杠杆率得到暂时遏制；不过同期居民部门杠杆率上升近五个百分点，水平较高。
路透北京8月11日 - 中国国务院出台意见指出，节能环保产业产值年均增速要在15%以上，到2015年，总产值达4.5万亿元人民币，成为国民经济新的支柱产业，并要围绕市场应用广、节能减排潜力大、需求拉动效应明显的重点领域，加快相关技术装备的研发、推广和产业化。
中国政府网周日刊登《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》称，中国将加大对节能环保产业的财政投入，拓展投融资渠道，允许探索将特许经营权等纳入贷款抵（质）押担保物范围；支持融资性担保机构加大对符合产业政策、资质好、管理规范的节能环保企业的担保力度。
同时，支持符合条件的节能环保企业发行企业债券、中小企业集合债券、短期融资券、中期票据等债务融资工具；选择资质条件较好的节能环保企业，开展非公开发行企业债券试点；稳步发展碳汇交易。鼓励和引导民间投资和外资进入节能环保领域。
“资源环境制约是当前中国经济社会发展面临的突出矛盾。解决节能环保问题，是扩内需、稳增长、调结构，打造中国经济升级版的一项重要而紧迫的任务。加快发展节能环保产业，对拉动投资和消费，形成新的经济增长点。”意见称。
意见称，新政主要目标是该产业技术水平显着提升，国产设备和产品基本满足市场需求，辐射带动作用得到充分发挥，并完善激励约束机制，建立统一开放、公平竞争、规范有序的市场秩序。
意见提出，要加快节能技术装备升级换代，推动重点领域节能增效；提升环保技术装备水平，治理突出环境问题；发展资源循环利用技术装备，提高资源产出率，创新发展模式。
意见还指出，要发挥政府带动作用，引领社会资金投入节能环保工程建设；发挥财政资金的引导带动作用，加快城镇环境基础设施建设，并扩大节能产品市场消费；拉动环保产品及再生产品消费，推进政府采购节能环保产品。
此外，中国还将完善价格、收费和土地政策。包括加快制定实施鼓励余热余压余能发电及背压热电、可再生能源发展的上网和价格政策；完善电力峰谷分时电价政策，扩大应用面并逐步扩大峰谷价差；深化市政公用事业市场化改革；并开展碳排放权交易试点，支持节能环保产业“走出去”和“引进来”。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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