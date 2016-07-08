今年首批中央环保督察组即将进驻 中国环境沉疴需“靶向治疗”--新华

路透北京7月8日 - 新华社周四报道称，2016年第一批中央环境保护督察工作即将展开，八个督察组近日将分别进驻内蒙古、黑龙江、江苏等地开展工作。这是继今年2月在河北进行中央环保督察试点后，“央字头”环保督察正式在全国范围铺开，计划年内完成15个左右省区市督察任务。

新华时评称，中国环境保护处于负重前行时期，环保督察要坚持问题导向，科学制定有针对性的措施，对环境沉疴实施“靶向治疗”。时下，多地将落实减排治污等同于“一刀切”关厂停产，实不可取。

“为防止督察结束后问题反复发作，督察组不妨多杀几个‘回马枪’，多作几次“回头看”。”时评称。

“靶向治疗”的前提是找准病灶。欲除环境沉疴，首先要在发现问题上下功夫，督察要深入基层，重点盯住中央高度关注、群众反映强烈、社会影响恶劣的突出环境问题，追根溯源、直击病灶。

“靶向治疗”需要对症下药。找到病因，更要寻得良方，解决问题还要靠科学施策。只有环境保护与经济发展协调互促，才能从根本上解决污染问题。“靶向治疗”还要标本兼治，建立长效机制，不仅在“治”，关键在“防”。

报道并称，以问题为导向的督察整改，还需把握政策尺度，处理好保护和发展的关系，通过类似“一厂一策”因地制宜的科学整治方案推动治理。（完）