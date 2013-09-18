中国发布京津冀鲁防治大气污染细则

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京9月18日 - 继中国发布大气污染防治行动计划后，环保部周三发布京津冀及周边地区实施细则称，力争再用五年或更长时间逐步消除重污染天气，空气质量全面改善，为此需要到2017年，在京津冀鲁压减煤炭消费总量8,300万吨。
京津冀及周边地区（包括北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、山东省）是中国大气污染最严重的区域。细则并提出加强煤炭质量管理，限制销售灰份高于16%、硫份高于1%的散煤。
“经过五年努力，该地区空气质量明显好转，重污染天气较大幅度减少。力争再用五年或更长时间，逐步消除重污染天气，空气质量全面改善。”实施细则称。
中国以煤为主的能源结构，以及高污染高耗能产业，带来了大气污染的恶果。中国国务院日前发布大气污染防治行动计划，表示要控制煤炭消费总量，京津冀细颗粒物（PM2.5）浓度比2012 年下降25%左右，北京市细颗粒物年均浓度控制在60微克/立方米左右。
京津冀及周边地区细进一步指出，重点任务是实施综合治理，强化污染物协同减排；统筹城市交通管理，防治机动车污染；调整产业结构，优化区域经济布局，并严格产业和环境准入，加快淘汰落后产能；控制煤炭消费总量，推动能源利用清洁化。
细则提到，京津冀及周边地区不得审批钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业新增产能项目。京津冀鲁不再审批炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目，山西和内蒙不再审批炼焦、电石、铁合金等新增产能项目。
北京、天津等12个城市建设火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等六大行业以及燃煤锅炉项目，要严格执行大气污染物特别排放限值。
此外，京津冀及周边地区要提前一年完成国家下达的“十二五”落后产能淘汰任务，北京市到2017年底，调整退出高污染企业1,200家。河北省到 2017 年底，钢铁产能压缩淘汰6,000万吨以上，产能控制在国务院批复的《河北省钢铁产业结构调整方案》确定的目标以内。 （完）
更多细节，请点选环保部网站：here
(发稿 李文科; 审校)
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。