中国发布京津冀鲁防治大气污染细则

路透北京9月18日 - 继中国发布大气污染防治行动计划后，环保部周三发布京津冀及周边地区实施细则称，力争再用五年或更长时间逐步消除重污染天气，空气质量全面改善，为此需要到2017年，在京津冀鲁压减煤炭消费总量8,300万吨。

京津冀及周边地区（包括北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、山东省）是中国大气污染最严重的区域。细则并提出加强煤炭质量管理，限制销售灰份高于16%、硫份高于1%的散煤。

“经过五年努力，该地区空气质量明显好转，重污染天气较大幅度减少。力争再用五年或更长时间，逐步消除重污染天气，空气质量全面改善。”实施细则称。

中国以煤为主的能源结构，以及高污染高耗能产业，带来了大气污染的恶果。中国国务院日前发布大气污染防治行动计划，表示要控制煤炭消费总量，京津冀细颗粒物（PM2.5）浓度比2012 年下降25%左右，北京市细颗粒物年均浓度控制在60微克/立方米左右。

京津冀及周边地区细进一步指出，重点任务是实施综合治理，强化污染物协同减排；统筹城市交通管理，防治机动车污染；调整产业结构，优化区域经济布局，并严格产业和环境准入，加快淘汰落后产能；控制煤炭消费总量，推动能源利用清洁化。

细则提到，京津冀及周边地区不得审批钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业新增产能项目。京津冀鲁不再审批炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目，山西和内蒙不再审批炼焦、电石、铁合金等新增产能项目。

北京、天津等12个城市建设火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等六大行业以及燃煤锅炉项目，要严格执行大气污染物特别排放限值。

此外，京津冀及周边地区要提前一年完成国家下达的“十二五”落后产能淘汰任务，北京市到2017年底，调整退出高污染企业1,200家。河北省到 2017 年底，钢铁产能压缩淘汰6,000万吨以上，产能控制在国务院批复的《河北省钢铁产业结构调整方案》确定的目标以内。 （完）

更多细节，请点选环保部网站：here

(发稿 李文科; 审校)

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