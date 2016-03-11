中国环保部称去年约谈15个市级负责人 环保税法正在积极推进

路透北京3月11日 - 中国新环保法实施已经一年有余。中国环境保护部部长陈吉宁周五表示，去年环保部公开约谈了15个市级政府主要负责人，同时还敦促各地对30%以上的地市级政府进行环保督查，对31个市进行了约谈。

他在全国人大新闻发布会上并称，由财政部牵头的环境保护税法相关工作正在积极推进，环保部下一步会配合做好相关工作，尽快从过去传统上环保收费的体制转到从税的角度解决环境问题。

“核心的目的不是为了增加税，是为了更好地建立一个机制，鼓励企业少排污染物，多排多付税，少排少付税。”陈吉宁称。

针对五中全会提出的实行省以下环保机构监测监察执法垂直管理，陈吉宁称，目前已经有17个省区市提出全面试点或部分试点的意向，环保部正在抓紧编制试点指导意见；大概用一年左右的时间完成试点工作，力争在2018年本届政府换届之前完成这项改革。

在谈到“土十条”（《土壤污染防治行动计划》）已推迟一年的问题时，他表示，目前治理土地污染行动计划的文稿已经基本成熟，下一步按照程序报批后就可以实施。（完）

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