中国大气污染防治计划出炉 电力钢铁行业短期受冲击有限

作者 李文科

路透北京9月13日 - 历经数月等待，中国大气污染防治行动计划周四正式出炉，内容不仅针对治理污染，更配合了能源结构和产业结构的调整。业界指出，虽然其对用煤大户--电力和钢铁两大行业的短期冲击有限，但长远看影响则不容小觑。

大气污染是中国过去长期粗放式发展模式的恶果，以煤为主的能源结构，以及高污染高耗能产业成为此次大气污染防治的重心，专家指出，只有从经济结构调整这个源头出发才能解决问题。

“（大气污染防治计划）就是在为前些年粗放式的成长补交学费,...但这是一个长期的计划，必须给当地政府和企业留出时间。”我的钢铁网资讯总监徐向春一语中的。

本次推出的大气污染防治行动计划主要有10条措施，涉及污染物排放、推动产业转型升级、加快企业技术改造、加快调整能源结构等方面。

但要想实现计划目标有相当的困难。国家安监局信息研究院研究员孙超就指出，按照目前的经济状况，煤炭消费总量下降的趋势已显现，但未来20-30年时间内，中国以煤为主的能源结构应该都不会改变，而要想在5年内让煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下，“压力是非常大的”。

虽然中国8月宏观经济数据令人振奋，但治理此前经济快速发展之下导致的环境污染问题仍显迫切。中国国务院日前下发关于大气污染防治行动计划的通知，表示要控制煤炭消费总量，目标是到2017年，让煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下，同时，单位工业增加值能耗比2012年降低20%左右。

**电力和钢铁业短期冲击有限**

本次计划出台后，用煤大户电力和钢铁行业首当其冲将受到影响。实际上，无论是电力行业还是钢铁业，节能减排的措施早就开始推出和执行，国家级的大气污染防治计划将提升相关环保标准，并大大强化其执行力度。

对电力和钢铁行业而言，涉及防治大气污染的环节主要是脱硫脱硝和除尘，亦主要是因为使用煤炭而引发的，而脱硫和除尘设备的投入将必然增加电企和钢企的资金和运营成本。

徐向春指出，截至去年底，中国钢企烧结环节的脱硫设备安装比例约在一半左右，要想把钢铁业所有烧结机配备上脱硫设备则需巨量资金，仅此一项，估计将增加钢企投入逾200亿元人民币，这对于钢价低迷，盈利状况欠佳的钢企而言显然难以承受。

他因此强调，短期而言这个计划应该不会对钢铁行业形成明显的影响，但长远看，由于目前钢企面临严峻的产能过剩现状，需求不旺令环保投入成本未来难以顺利向下游转移，不排除部分钢企无法承受这些环保投入，从而加速钢铁业重新洗牌。

金银岛资讯煤炭分析师戴兵亦称，该计划不会对煤价造成短期影响，电力企业目前的经营状况不错，对行业整体影响可能亦有限。但如果这一计划实施到位，明年煤矿关停数量肯定会增加，煤炭行业的结构性调整会有所加快。

中国联合钢铁网钢铁分析师程旭豹此前亦指出，环保将成为化解产能过剩和防治大气污染的最好手段。苛刻的环保政策一旦落到实处，将造就健康的优胜劣汰法则。

“现在还看不出来环保措施对钢铁业造成什么影响，...现在是宣传多、检查多、调研多，最后怎么实施，通过什么方式，是否对当地经济形成冲击，都需要综合考虑。”徐向春指出。采取一刀切，运动式的方式并不现实。

**监督执行仍是重中之重**

对于高耗能高污染的电力和钢铁行业而言，节能减排、防治污染并非新词，虽然政策频出，但效果并不尽如人意，原因是监督执行不到位。

业内人士坦言，此次出炉的国家级大气污染防治计划的可执行力大大提升，不过想要实施到位，其难度仍然非常大。

“要看这个计划的效果，就要看这个怎么落实到各地区，各地区采取什么政策手段，执行力度如何，...我们一定会持续关注。”戴兵指出。

与之前的考核GDP相比，本次大气污染防治计划提出将完善干部考核机制，此举将大大提升环保政策执行到位的可能性。计划指出，国务院每年年初都将对各省市上年度完成情况进行考核，中期评估和终期考核定于2015年和2017年进行，评估结果将作为对领导干部综合考核评价的重要依据。

而在调整改造传统耗能和污染产业的同时，大力发展新兴节能环保产业，不失为合理改善整体经济结构，推动经济继续平稳发展的良好手段。

近日中国发布关于加快发展节能环保产业的意见，提出节能环保产业产值年均增速要在15%以上，到2015年，总产值达4.5万亿元人民币，成为国民经济新的支柱产业，并要围绕市场应用广、节能减排潜力大、需求拉动效应明显的重点领域，加快相关技术装备的研发、推广和产业化。

**本周大宗商品其他一览**

--郑州商品交易所理事长张凡表示，动力煤期货将于近期上市交易。此外郑商所粳稻、晚籼稻期货、铁合金期货各项工作准备基本就绪，均已向证监会正式立项并完成报批，于8月上报国务院审批，争取年内挂牌。

--中国国家统计局周四发布数据称，8月精炼铜(铜)产量同比增长11.16%至560,515吨。

--中国工业和信息化部副部长苏波透露，组建稀土产业大集团的最终结果将在年底之前出炉；此外，工信部与财政部还将共同落实40多亿元人民币资金，用于支持新能源汽车设计、电池开发专项。

--中国最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS)周三宣布，10月其热轧、冷轧等主要钢材产品售价在9月基础上基本保持不变。

--中国粮食信息网(www.grain.gov.cn)预计，2013年中国玉米产量料将创下纪录高位，同时稻米产量或因严重干旱受损而下降。中国是全球第二大玉米消费国。

--中国国家统计局周二公布，中国8月发电量4,987亿千瓦时，同比增长13.4%；当月原油加工量3,974万吨，同比上升5.5%。（完）

(审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。