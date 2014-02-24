中国政府治霾下令削减钢铁产能 地方关闭僵尸钢厂充数

图为2014年2月18日，唐山丰南区雾霾天气里，一座钢厂的烟囱仍在冒烟。 REUTERS/Petar Kujundzic

记者 David Stanway

路透唐山2月24日 -改革中国河北省臃肿的钢铁产业，是中国政府治理空气污染的一个关键举措。不过，多数工作要由市场，而不是政府来完成。

环保人士和业内专家表示，这让官方媒体所谓政府为治理河北付出更多努力的说法有些站不住脚。河北是中国的钢铁产业大省，全国10个污染最严重的城市有七个在河北。

经常蔓延至北京的雾霾使公众日渐不满，去年中央政府召集河北省的领导在北京多次开会，敦促他们制定计划削减钢铁产能。最终达成的协议是：目标到2020年削减8,600万吨，约占当前产能的35%。

自上周以来，严重雾霾再次笼罩华北大部分地区，中央政府再次向河北等地区派出巡视组检查当地政府如何应对，钢铁产业是巡视组检查的重要项目。

但专业人士表示，由于需求放缓、钢价大跌以及流动性危机，许多工厂已经濒临破产。

”他们只是关闭已经倒闭的钢厂，“北京梅塔科咨询服务有限公司总裁许中波表示。他是一位资深钢铁行业顾问，与河北钢铁企业有合作。

唐山是一座有700万人口的城市，但其周边地区每年的钢铁产量甚至超过美国全国的年产量。在唐山市的清泉钢铁厂，沉重的吊车和巨大的烟囱都已经不再工作，一片冷清。工人们六个月没有领到工资，在去年10月举行了罢工，迄今工厂也没有复工。

清泉钢铁厂不过是唐山几十个所谓僵尸炼厂的一个缩影，省政府已勒令当地机关起草一份炼厂关闭清单，以在今年将钢铁产能削减1,080万吨。

“在唐山和河北省其它地区，民间钢铁厂正面临着有史以来最艰难的环境，”许说道，“利润低薄，炼厂都在亏钱--这与环保措施毫无关系，完全是经济问题。”

唐山的钢铁产业一直被数以百计的小型民间炼厂所主导。当地巨大的铁矿石和煤炭储备资源，以及1976年唐山大地震后的城市重建热潮，都为私人炼厂的兴起提供了便利的条件。

虽然河北省的钢铁产能占到全国总产能的约四分之一，但在2013年的最后两个月里，这一比例已经迅速降至不到20%。

绿色和平环保组织在北京的一位宣传员黄薇（音译）表示，她研究了河北省钢铁产业对空气质量的影响，发现将炼厂作为整顿目标是个简单易行的举措，因为随着中国经济增速放缓，整个钢铁行业都已然面临困境。她称，更大的挑战在于减少河北省对于煤炭的依赖程度。

“这个目标是否过于容易，将取决于产能的削减是市场化结果抑或是纯粹的政治任务。”黄说道，“(政府)在把钢铁业这类较易完成的目标拿下后，未来将面临更为艰巨的任务。”

河北省与唐山市的官员拒绝了采访请求。环保部也未回复置评要求。

中国国家媒体已经表示，整治污染的举措是促使河北省钢铁厂关闭的背后原因，当地政府的声明也表示这完全是出于环保所采取的行为。

**完成目标**

河北省的钢铁年产能高达2.5亿吨，这是建立在低成本信贷、对低质建材的需求高涨，以及地方官员在追求经济成长的同时对污染问题睁一眼闭一眼。

河北省政府的短期目标是到2014年最多削减1,500万吨钢铁产能。河北省省长张庆伟上个月承诺，今年降低产能的任务哪怕有一吨没有达标，当地负责官员都要被免职处理。

不过，这也存在一些阻力。

一位行业消息人士透露，作为唐山最大钢厂之一的唐山国丰钢铁有限公司300万吨过时钢铁产能淘汰计划要推迟到明年，因该公司是2013年为数不多的几家盈利企业之一。

唐山丰南区的数十家钢厂已经关停。专家表示，部分钢企仍在期望能获得银行贷款，而其他公司则指望能从当地政府那里得到补偿，然而已不再有资金可用于援助它们。

唐山一位资深铁矿石交易商表示，还有其他很多钢企尽管没有宣布破产，但已经关停；它们没有正式关停是因为涉及财务问题--它们可能负债，而银行可能找上门来。

这位交易商还表示，今年预计会有更多钢企关停。(完)

(编译 李春喜/高琦/朱晓军；审校 郑茵/石冠兰)

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