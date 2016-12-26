中国环境保护税法获通过2018年施行 设置两档减税优惠

路透北京12月25日 - 中国环境保护税法周五获全国人大常委会会议表决通过，将于2018年1月1日起施行，该法将按“税负平移”原则进行环境保护费改税，并设置两档减税优惠，分别是减按75%和50%。

据财政部在环境保护税发布会的新闻稿，在现有对大气污染物、水污染物、固体废物、噪声等重点污染源征税的基础上，未来将研究探索对其他污染物征税的可行性，今后条件成熟后，将相关污染物如挥发性有机物排放等列为征税项目。

环保税法将现行排污费收费标准作为环保税的税额下限，规定：大气污染物税额为每污染当量1.2元人民币；水污染物为1.4元；固体废物按不同种类，税额为每吨5元至1,000元；噪声按超标分贝数，税额为每月350元至11,200元。

税法还设定了税额上限，为最低税额标准的10倍，大气污染物税额幅度为1.2元至12元，水污染物为1.4元至14元，由各省区在该幅度内确定具体适用税额。

此外，对于纳税人排污浓度值低于标准的，设置了两档减税优惠，即纳税人排污浓度值低于规定标准30%的，减按75%征税，纳税人排污浓度值低于规定标准50%的，减按50%征税。

新华社周五稍晚对此发布时评称，这是中国第一部推进生态文明建设的单行税法，意味着环保治污的法律体系进一步完善。环境保护税法实施后，排污企业将被套上“金箍”，直接受到经济约束。

新华表示，此次通过的环境保护税法，从税收杠杆入手，令企业多排污就多交税，少排污则能享受税收减免，通过构建促进经济结构调整、发展方式转变的绿色税制体系，形成有效的约束激励机制，倒逼企业减排，推进生态文明建设和绿色发展。

从环保法到更加具体的水污染防治法、大气污染防治法等，再加上各种法规、规章，中国环保领域的法律体系正在逐步健全和完善，但在严峻的污染形势面前仍显得力度不够，尤其是“守法成本高、违法成本低”的弊端仍然存在。

新华时评称，水、土壤的污染治理，有的需要几十年甚至上百年时间。罚款这种“秋后算账”的办法，往往无法弥补全社会承担的污染成本。法律制裁也不应该止于罚款，建立更完善的责任追究机制势在必行。（完）