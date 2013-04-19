中国环保部发布74个城市3月空气质量状况 总体达标天数54%

普京称美国导弹袭击叙利亚违反国际法 损害美俄关系
路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
路透北京4月19日 - 中国环境保护部周五发布3月份74个城市空气质量状况，结果显示总体达标天数比例为54.4%，与2月份总体达标天数比例持平，超标天数比例为45.6%，重度污染和严重污染比例降低5.8个百分点。
这74个城市是中国首批开展PM2.5监测的城市。其中轻度污染占26.9%，中度污染占10%，重度污染占5.9%，严重污染占2.8%。首要污染物为PM2.5、PM10，其中PM2.5平均超标率为36.5%，PM10平均超标率为30.4%。
按照城市空气质量综合指数进行评价，唐山、石家庄、西安、成都、邢台、保定、西宁、邯郸、廊坊和太原的空气污染较重，本月的部分城市空气质量恶化与沙尘天气影响有关；海口、舟山、拉萨、福州、惠州、珠海、丽水、深圳、厦门和张家口的空气质量较好。
环保部有关负责人称，1至3月份，74个城市总体达标天数比例为44.4%，超标天数比例为55.6%，其中轻度污染占25.3%，中度污染占11.5%，重度污染占13%，严重污染占5.8%。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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