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时事要闻 | 2013年 11月 7日 星期四 10:37 BJT

中国若发布最高级别污染预警 学校将停课

路透北京11月6日 - 中国环保部周三称，当发布最高级别重污染预警时，要采取中小学和幼儿园停课、大型户外活动停办等措施。

环保部发布通知称，当发布最高级别预警时，要采取一切可以采取的强制性减排措施。

由于中国多年来不惜一切追逐经济高增长，严重破坏环境，近期中国大城市频频出现雾霾天气。

据中国官方媒体报道，最近中国江苏查到了一例年仅8岁的肺癌患者，患者家住在马路边。这是中国年纪最小的肺癌患者，再次引起公众对环境污染的强烈愤慨。

虽然近年来中国多次呼吁减少污染，且公众愤怒情绪加深，但污染问题未见好转，甚至在恶化。

多数情况下，除了极端污染情况，即便污染指数到了危险水平，学校还是照常上课，企事业单位也照常上班。

而由于中国天然气供应不足，今年冬季空气污染情况预计将恶化。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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