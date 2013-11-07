中国若发布最高级别污染预警 学校将停课

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透北京11月6日 - 中国环保部周三称，当发布最高级别重污染预警时，要采取中小学和幼儿园停课、大型户外活动停办等措施。
环保部发布通知称，当发布最高级别预警时，要采取一切可以采取的强制性减排措施。
由于中国多年来不惜一切追逐经济高增长，严重破坏环境，近期中国大城市频频出现雾霾天气。
据中国官方媒体报导，最近中国江苏查到了一例年仅8岁的肺癌患者，患者家住在马路边。这是中国年纪最小的肺癌患者，再次引起公众对环境污染的强烈愤慨。
虽然近年来中国多次呼吁减少污染，且公众愤怒情绪加深，但污染问题未见好转，甚至在恶化。
多数情况下，除了极端污染情况，即便污染指数到了危险水平，学校还是照常上课，企事业单位也照常上班。
而由于中国天然气供应不足，今年冬季空气污染情况预计将恶化。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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