研究：中国北方比南方少活5.5岁 空气污染为祸首

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透奥斯陆7月8日 - 一项国际研究发现，空气污染使得中国北方人口的寿命比南方人口短约5.5岁。
在中国，环境污染已成了激发民愤的重要因素。上月中国政府出台新政策治理空气污染，包括加速从化石燃料转向可再生能源。
此项研究由来自中国、美国和以色列的专家完成。1950-1980年时期，中国政府在淮河以北地区通过为锅炉供应免费的煤炭燃料，从而为家庭和企业提供免费的冬季供暖。研究报告指出，这导致北部地区人口的心肺疾病发病率上升。
研究人员在《美国科学院院报》（PNAS）撰文称：“（中国）北部地区人口寿命要低出5.5岁左右，因心肺疾病导致的死亡率上升。”
专家研究了90个城市的污染和死亡率，发现以淮河为界，往北地区的人口寿命明显下降，而1981-2000年期间，该地区因燃煤导致的空气污染较南方高出55%。
研究指出，淮河以北用煤炭进行冬季供暖的政策，对公共健康造成了严重后果。
科学家指出，此项研究的发现或许有助于中国、印度或巴西等新兴经济体寻求更好的方法，兼顾经济增长与环境保护。
世界卫生组织（WHO）称，每年约有200万人死于环境污染，多数在发展中国家。而卡拉奇、新德里、加德满都、北京、利马和开罗在污染最严重的城市行列。
欧洲环境署专家Anke Luekewille指出，即便在欧洲，空气污染也导致人口平均寿命缩短8个月，尽管近几十年空气污染情况已明显改善。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。