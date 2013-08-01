中国重点监控企业明年起需自行检测环境并公开结果

路透上海8月1日 - 中国环保部近日印发相关规定，从2014年开始，国家重点监控企业要自行检测环境信息并将结果强制公开，拒不开展自行监测、不发布监测信息和报告或数据弄虚作假的企业，将面临不予通过上市环保核查、停贷等一系列严厉手段。

中国证券报周四报导称，对第三方独立监测机构和从事环境监测设备的公司，将是相当大的政策利好，因环保部印发的《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》中提到，企业可自行监测，也可委托其他检（监）测机构代其开展自行监测。

除了国家重点监控企业，纳入各地年度减排计划且向水体集中直接排放污水的规模化畜禽养殖场也在其列；办法称，从2014年开始自行监测环境信息，并通过各种方式对外公开。自行监测内容包括：水污染物排放、大气污染物排放等。其中，企业环评报告中如有明确要求，也要对企业周边环境质量进行监测。

报导还援引环保部环境监测司副司长吴季友称，环保部正在和证监部门沟通，看能否将上市企业自行监测数据，通过上市公司信息披露体系披露出来。

对于企业拒不开展自行监测、不发布监测信息和报告以及有弄虚作假行为的，办法中提到，环保部门在向社会公布的同时，可以不予环保上市核查、暂停环评文件审批和停发排污许可证等。同时，还可建议金融、保险部门不予信贷支持或提高环境责任保险费率，以及建议取消政府采购资格等。

但报导同时援引业内人士指出，看似手段繁多，但实际缺少威慑力度，该人士并建议，应借鉴国外经验，给予环保部门更大处罚权，一旦企业环境信息造假，可将企业罚得倾家荡产，相关负责人要负刑事责任。多次违法者，则可将企业关停。

吴季友则表示，目前环保部正在与有关部门共同推进环境信用体系建设，通过信用体系与金融机构的联网，与金融有关的惩罚手段将落到实处。(完)

(发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)

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