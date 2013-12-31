中国逾300万公顷耕地遭中重度污染

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月30日 - 中国政府官员周一称，中国约有333万公顷耕地遭中重度污染。这凸显中国三十多年快速工业发展对农业构成的风险。
发生一连串环境污染事件后，中国政府面临如何改善城市环境的压力。而治理农村环境，其实可能是更大的挑战，中国政府正试图扭转多年来城镇和工业发展带来的危害，并努力确保粮食供应。
中国国土资源部副部长王世元在在新闻发布会上称，为解决土地污染问题，中国每年将拿出几百个亿，启动重金属污染耕地修复、地下水严重超采综合治理的试点。
中国受污染耕地的面积大约相当于比利时的国土面积。王世元称，要严格制止受污染的耕地继续耕种。
他说：“过去出现过镉大米的新闻报导，这些问题已经得到严格制止。”
食品安全仍是中国社会的当务之急，中国政府决心坚守18亿亩的耕地“红线”，而修复受污染耕地是政策组成部分之一。（完）
编译：王琛 发稿：朱淑珍
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。