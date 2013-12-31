中国逾300万公顷耕地遭中重度污染

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月30日 - 中国政府官员周一称，中国约有333万公顷耕地遭中重度污染。这凸显中国三十多年快速工业发展对农业构成的风险。

发生一连串环境污染事件后，中国政府面临如何改善城市环境的压力。而治理农村环境，其实可能是更大的挑战，中国政府正试图扭转多年来城镇和工业发展带来的危害，并努力确保粮食供应。

中国国土资源部副部长王世元在在新闻发布会上称，为解决土地污染问题，中国每年将拿出几百个亿，启动重金属污染耕地修复、地下水严重超采综合治理的试点。

中国受污染耕地的面积大约相当于比利时的国土面积。王世元称，要严格制止受污染的耕地继续耕种。

他说：“过去出现过镉大米的新闻报导，这些问题已经得到严格制止。”

食品安全仍是中国社会的当务之急，中国政府决心坚守18亿亩的耕地“红线”，而修复受污染耕地是政策组成部分之一。（完）