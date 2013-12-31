中国逾300万公顷耕地遭中重度污染

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京12月30日 -中国政府官员周一称，中国约有333万公顷耕地遭中重度污染。这凸显中国三十多年快速工业发展对农业构成的风险。
发生一连串环境污染事件后，中国政府面临如何改善城市环境的压力。而治理农村环境，其实可能是更大的挑战，中国政府正试图扭转多年来城镇和工业发展带来的危害，并努力确保粮食供应。
中国国土资源部副部长王世元在在新闻发布会上称，为解决土地污染问题，中国每年将拿出几百个亿，启动重金属污染耕地修复、地下水严重超采综合治理的试点。
中国受污染耕地的面积大约相当于比利时的国土面积。王世元称，要严格制止受污染的耕地继续耕种。
他说：“过去出现过镉大米的新闻报道，这些问题已经得到严格制止。”
食品安全仍是中国社会的当务之急，中国政府决心坚守18亿亩的耕地“红线”，而修复受污染耕地是政策组成部分之一。（完）
编译：王琛 发稿：朱淑珍
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