中国环保部等今年专项整治企业排污

苏格兰议会支持举行新独立公投 英国政府立即表态拒绝讨论
路透爱丁堡/伦敦3月28日 - 苏格兰议会周二通过投票表决，支持寻求在2018年或2019年举行新的独立公投。但英国政府立即拒绝了该提案。
路透北京6月3日 - 中国环保部等七部委宣布，今年5月至11月在全国组织开展整治违法排污企业、保障群众健康环保专项行动。重点查处群众反映强烈的大气污染和废水污染地下水的环境违法问题。
环保部网站周一刊载通知称，将加强对电力企业燃煤机组、钢铁、水泥企业以及燃煤锅炉除尘、脱硫设施运行的监管。加大对企业废水排放的排查力度，严查利用渗井（旱井）、渗坑（坑塘）、裂隙和溶洞排放、倾倒含有毒污染物废水的违法行为。
同时要集中开展涉铅、汞、镉、铬和类金属砷排放的重有色金属矿采选冶炼、铅蓄电池、皮革鞣制和电镀等重点行业的“回头看”活动，以及全面排查整治医药行业环境污染问题等。
通知强调，对排查不到位、整治工作没有实质进展的，公开点名批评，约谈地方政府或有关部门主要负责人。对经整改仍不到位、突出问题没有得到有效解决的，则实施限批。（完）
（欲了解详情，请点选环保部网站 here）
(发稿 李航; 审校 黄凯)
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路透爱丁堡/伦敦3月28日 - 苏格兰议会周二通过投票表决，支持寻求在2018年或2019年举行新的独立公投。但英国政府立即拒绝了该提案。
路透华盛顿3月28日 - 美国总统特朗普周二向多位参议员表示，他预计国会议员将能够就医保议案达成协议。 “我毫不怀疑此事将很快发生，”特朗普在白宫举行的参议员及配偶招待会上说。 “我认为这将发生，因为我们一直在承诺--不管是民主党还是共和党--我们都一直在向美国人民承诺这点，”他说。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透伦敦3月28日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三将正式提交退欧文件，英国将开始迈向未知的未来，同时启动耗时多年、前景不明、并将考验欧盟耐性的协商谈判。