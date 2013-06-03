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时事要闻 | 2013年 6月 3日 星期一 17:17 BJT

中国环保部等今年专项整治企业排污

路透北京6月3日 - 中国环保部等七部委宣布，今年5月至11月在全国组织开展整治违法排污企业、保障群众健康环保专项行动。重点查处群众反映强烈的大气污染和废水污染地下水的环境违法问题。

环保部网站周一刊载通知称，将加强对电力企业燃煤机组、钢铁、水泥企业以及燃煤锅炉除尘、脱硫设施运行的监管。加大对企业废水排放的排查力度，严查利用渗井（旱井）、渗坑（坑塘）、裂隙和溶洞排放、倾倒含有毒污染物废水的违法行为。

同时要集中开展涉铅、汞、镉、铬和类金属砷排放的重有色金属矿采选冶炼、铅蓄电池、皮革鞣制和电镀等重点行业的“回头看”活动，以及全面排查整治医药行业环境污染问题等。

通知强调，对排查不到位、整治工作没有实质进展的，公开点名批评，约谈地方政府或有关部门主要负责人。对经整改仍不到位、突出问题没有得到有效解决的，则实施限批。（完）

（欲了解详情，请点选环保部网站 here

(发稿 李航; 审校 黄凯)

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