中国将建全国网络 监测空气污染对健康的影响

特朗普领导的美国新政府誓言将阻止中国占据南海岛屿
路透华盛顿1月23日 - 特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。
路透北京10月28日 -新华社周一报道称，国家卫生计生委提出将通过三至五年时间，建立覆盖全国的空气污染健康影响监测网络。
报道援引卫计委工作方案称，该网络将收集不同地区PM2.5污染特征及成分差异，了解不同地区空气污染健康影响状况。
报道引述卫计委的说法称，由于我国缺乏系统的长期监测，目前无法揭示雾霾特征污染物的健康危害。
根据工作方案，将率先在雾霾高发地区选择部分城市开展监测。
报道称：“通过监测区域内空气污染监测资料、气象资料和居民死因个案资料的收集，分析不同程度的空气污染(雾霾)对居民全死因、不同疾病别死因的影响，从而估算空气污染(雾霾)所致的居民超额死亡数(率)，评估空气污染(雾霾)的健康风险。”
7月发布的一项国际研究显示，空气污染使得中国北方人口的寿命比南方人口短约5.5岁。
空气质量成为中国领导层日渐关注的问题。相对富裕的城市人口反对不惜一切发展经济的模式，环境污染引发了民怨。
中国政府在过去几年出台了多项治理污染的计划，但收效不大，特别是在华北和东北地区。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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