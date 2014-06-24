砷污染“造就”癌症村 湖南鹤山村民深陷绝望

一周经济焦点：欧盟峰会和法国选举后 欧洲将踏上新征途
路透法兰克福4月21日 - 欧洲的政治迷雾下周可能终于开始要消散了。经历持续数月的不确定性之后，法国总统大选和欧盟关于英国退欧策略的峰会将让欧洲踏上一条新征途。
路透湖南省鹤山村6月23日 - 熊德民无论如何也想不到，自己为之工作了32年的矿山竟然让自己的村子深受毒害，包括他自己、妻子以及数以百计的村民身患癌症。
今年71岁的熊德民和他的老伴文金娥是湖南省鹤山村村民，两人都得了癌症，他们认为病因是附近矿山开采和加工雄黄造成的砷污染。
“我和她现在每天醒来就是等死， 没有办法，没有什么希望的，”熊德民说道，他撩起衬衫露出腹部和后背上的伤口和病变部位。
砷和无机砷化合物通常用于生产除草剂和木材防腐剂以及冶金工业，被世界卫生组织列为致癌物，可导致皮肤癌、膀胱癌和肺癌。
从1950年代开始，在鹤山村周边雄黄资源丰富的地区，矿山和化工厂不断涌现，直到2011年才因污染被关闭。但是，含有砷的尘埃和水流至今仍让鹤山村深受其害，良田被毁，村民也饱受毒害。
鹤山村大约有1,500人。村民在写给当地政府的信中称，过去二十年来砷中毒令他们患上癌症，2010年有157名村民死于癌症，另有190人患癌。村民在信中希望得到政府的赔偿和赈济。路透看到了这封信。
文金娥称，去年在附近城里医院做的砷中毒检验发现，200多人的结果呈阳性。
鹤山村隶属的白云乡谭姓官员在接到路透电话时拒绝发表评论。
“庄稼都死了”
中国存在很多这种因工业污染造成的癌症村。尽管中央政府表决心保护环境，但是污染企业缴纳的税款经常是地方政府的重要收入来源。
熊德民过去在矿上负责设备维护，2012年因皮肤癌动了手术，癌细胞后来扩散到了肺部。文金娥过去常在遭受污染的河里洗衣服，她在2011年接受了皮肤癌和宫颈癌手术。
据文金娥所说，当地政府因为他们两人患癌症分别给他们1万元，但是这还不够一轮化疗和放疗的费用。他们为了治病花去了所有积蓄。
他们的儿子和两个女儿如村里大多数年轻人一样离开了鹤山村，逃离这个深受毒害的生存环境。因为无法负担所需的住院治疗费用，这对老夫妻现住在四壁皆空的二层小楼里。这是他们用从矿上挣来的钱盖起的房子。
根据国有媒体报导，1990年代的研究表明，鹤山村矿区砷浓度高达中国政府规定的农田地带安全标准的15倍。
村民们表示，水稻因水中高水平的砷含量而无法生长，当空气中的砷污染物随降雨进入土壤时，田里很多其他农作物也都会死亡。
“对于将来 能坚持多久就多久 没有多少钱买药，”文金娥说道，“我就趁平时买些安眠药准备着。”
“我就想舒服的死去，不想到最后死的太痛苦。”（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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