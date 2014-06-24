砷污染“造就”癌症村 中国湖南鹤山村民深陷绝望

(本文由路透中文网编译提供)

路透湖南省鹤山村6月23日 - 熊德民无论如何也想不到，自己为之工作了32年的矿山竟然让自己的村子深受毒害，包括他自己、妻子以及数以百计的村民身患癌症。

今年71岁的熊德民和他的老伴文金娥是湖南省鹤山村村民，两人都得了癌症，他们认为病因是附近矿山开采和加工雄黄造成的砷污染。

“我和她现在每天醒来就是等死， 没有办法，没有什么希望的，”熊德民说道，他撩起衬衫露出腹部和后背上的伤口和病变部位。

砷和无机砷化合物通常用于生产除草剂和木材防腐剂以及冶金工业，被世界卫生组织列为致癌物，可导致皮肤癌、膀胱癌和肺癌。

从1950年代开始，在鹤山村周边雄黄资源丰富的地区，矿山和化工厂不断涌现，直到2011年才因污染被关闭。但是，含有砷的尘埃和水流至今仍让鹤山村深受其害，良田被毁，村民也饱受毒害。

鹤山村大约有1,500人。村民在写给当地政府的信中称，过去二十年来砷中毒令他们患上癌症，2010年有157名村民死于癌症，另有190人患癌。村民在信中希望得到政府的赔偿和赈济。路透看到了这封信。

文金娥称，去年在附近城里医院做的砷中毒检验发现，200多人的结果呈阳性。

鹤山村隶属的白云乡谭姓官员在接到路透电话时拒绝发表评论。

“庄稼都死了”

中国存在很多这种因工业污染造成的癌症村。尽管中央政府表决心保护环境，但是污染企业缴纳的税款经常是地方政府的重要收入来源。

熊德民过去在矿上负责设备维护，2012年因皮肤癌动了手术，癌细胞后来扩散到了肺部。文金娥过去常在遭受污染的河里洗衣服，她在2011年接受了皮肤癌和宫颈癌手术。

据文金娥所说，当地政府因为他们两人患癌症分别给他们1万元，但是这还不够一轮化疗和放疗的费用。他们为了治病花去了所有积蓄。

他们的儿子和两个女儿如村里大多数年轻人一样离开了鹤山村，逃离这个深受毒害的生存环境。因为无法负担所需的住院治疗费用，这对老夫妻现住在四壁皆空的二层小楼里。这是他们用从矿上挣来的钱盖起的房子。

根据国有媒体报道，1990年代的研究表明，鹤山村矿区砷浓度高达中国政府规定的农田地带安全标准的15倍。

村民们表示，水稻因水中高水平的砷含量而无法生长，当空气中的砷污染物随降雨进入土壤时，田里很多其他农作物也都会死亡。

“对于将来 能坚持多久就多久 没有多少钱买药，”文金娥说道，“我就趁平时买些安眠药准备着。”

“我就想舒服的死去，不想到最后死的太痛苦。”（完）