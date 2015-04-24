2014年河北仅有1%的工业企业达到排放标准--绿色和平

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月24日 - 绿色和平组织周五称，2014年河北仅有1%的工业企业达到国家排放标准，凸显了在中国加强抗击雾霾措施后各重工业地区面临的挑战。

在对官方发布的河北大型火力发电厂、钢铁与水泥厂去年提交的排放数据进行分析后，绿色和平组织称，183家企业里仅有两家达到排放标准。

绿色和平东亚分部气候及能源项目负责人张凯（音）称，绿色和平欣赏政府公布数据的透明度，但这个结果确实描绘了一幅黯淡的现实。

河北每年生产近两亿吨钢铁，比欧盟的总产量还多。据官方空气质量数据显示，去年中国10个污染最严重的城市中，河北占了七个。

河北省在本月公布的一份行动方案中称，计划到2017年将PM2.5较2013年的水平降低25%。更临近北京的城市，包括主要的钢铁产地唐山，面临着33%的更高减排目标。

河北承诺将在2014-2017年间削减4,000万吨煤炭用量，减少6,000万吨钢铁产能。

河北称，今年底该省所有钢厂都将必须安装为达国家排放标准所需的设备，且河北已要求银行安排了1,000亿美元融资支持，助力工业企业技术改造。（完）