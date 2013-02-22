中国将推进环境污染强制保险试点

韩国现代和起亚汽车在中国减产 因中韩外交关系紧张--消息（更新版）
路透首尔首尔4月4日 - 消息人士表示，韩国现代汽车和起亚汽车削减在中国的生产，因两国关系紧张以及中国品牌的竞争严重打击其销售，并对获利构成威胁。
路透北京2月21日 - 中国政府周四表示，将要求高环境风险行业参与一项强制保险计划，以保证企业能承担全面的污染损害赔偿责任。
环境保护部与中国保监会近日联合印发了《关于开展环境污染强制责任保险试点工作的指导意见》，指导高环境风险行业推进环境污染强制责任保险试点。
文件明确了强制投保企业的范围包括重有色金属矿（含伴生矿）采选业、 重有色金属冶炼业、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业、化学原料及化学制品制造业等行业，鼓励石化行业企业、危险化学品经营企业、危险废物经营企业、以及存在较大环境风险的二恶英排放企业等高环境风险企业投保环境污染责任保险。
文件称，将在安排环境保护专项资金或者重金属污染防治专项资金时对投保企业污染防治项目予以倾斜，投保企业还将获得优先信贷支持。
对应当投保而未及时投保的企业，环保部门将采取相关约束措施：比如将企业是否投保与建设项目环境影响评价文件审批紧密结合；以及将企业未按规定投保的信息及时提供银行业金融机构，作为客户评级的重要依据。
目前中国已在十多个省（自治区、直辖市）开展了相关试点工作，投保企业达2,00多家，承保金额近200亿元。
“运用保险工具，以社会化、市场化途径解决环境污染损害，有利于促使企业加强环境风险管理，减少污染事故发生，”文件称。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔首尔4月4日 - 消息人士表示，韩国现代汽车和起亚汽车削减在中国的生产，因两国关系紧张以及中国品牌的竞争严重打击其销售，并对获利构成威胁。
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至12
路透香港4月3日 - 金隅股份、隆基泰和智慧能源等河北概念股周一早盘盘中股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。