（修正）周生贤称听说环保部名列四大“尴尬部门”

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路透北京7月9日 - 新华社周二报道称，中国环保部部长周生贤称听说中国环保部名列世界四大尴尬部门之一，但他对此作辩护称，部门职能交叉重叠令环保工作受阻。

这是中国政府部门官员承认污染问题严重的最新言论。中国政府官员曾称，中国在治理污染方面仍有很长的路要走。

今年1月，中国北方多个城市出现雾霾天气，引发公众愤怒；随后在3月又出现了黄浦江死猪漂流事件，民众因此在网上纷纷呼吁政府治理水污染。

环境问题引发的社会骚乱事件在全国各地日益普遍，这引起了政府的警觉。

新华微博援引周生贤的话称：“我听说世界上有四大尴尬部门，中国的环保部就是其中之一。”

“我们的环保工作涉及的部门很多，许多职能出现交叉重叠。”他还补充说，“水里和陆地的不是一个部门管，一氧化碳和二氧化碳不是一个部门管。”

新华社随后删除了周生贤关于环保部是“四大尴尬部门之一”的言论，但此番言论在其他官媒微博广泛流传。

新华社报道报道称，周生贤表示，优先解决PM2.5、饮用水、土壤、重金属、化学品等损害群众健康的突出环境问题。

“环保工作目前难点是如何正确处理经济发展和环境保护问题，”他说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。