中国要求提前一年完成“十二五”落后产能淘汰任务

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京2月12日 -中国国务院周三召开常务会议称，将更加注重运用市场和法治手段，加强雾霾等大气污染治理，提前一年全面完成“十二五(2011-2015年)”落后产能淘汰任务；今年中央财政将安排100亿元人民币专项资金，对重点区域大气污染防治实行“以奖代补”。
会议要求，要发挥价格、税收、补贴等的激励和导向作用。对煤层气发电等给予税收政策支持；制定重点行业能效、排污强度“领跑者”标准，对达标企业予以激励；并完善购买新能源汽车的补贴政策。
“以雾霾频发的特大城市和区域为重点，以PM2.5和PM10治理为突破口，抓住能源结构、尾气排放和扬尘等关键环节，...努力实现重点区域空气质量逐步好转，消除人民群众'心肺之患'。”会议称。
会议提出的措施还包括：将大力支持节能环保核心技术攻关和相关产业发展，完善水泥、锅炉、有色等行业大气污染物排放标准。能源结构调整方面，将合理控制煤炭消费总量，促进车用成品油质量升级，今年年底前全面供应国四车用柴油等。（完）
(发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。