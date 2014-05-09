专家支持杭州规划建设垃圾焚毁厂

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透北京5月9日 -《杭州日报》周五报道称，中国专家为杭州市规划建设的一座垃圾焚毁厂辩护。因担心污染问题，杭州市民连续数周抗议政府修建垃圾焚烧厂。
蔓延多地的雾霾天气和环境恶化日益招致城市民众的抱怨。
两周多时间中，数千名杭州当地居民抗议当地政府在余杭区修建垃圾焚毁厂项目。一名抗议者在接受路透电话采访时表示，政府在未经居民同意的情况下已经开始修建。
自由亚洲电台(Radio FreeAsia)本周报道称，该厂将是亚洲规模最大的垃圾焚毁厂。报道援引一位当地居民的话报道称，该焚毁厂一期项目每天将处理3,000吨垃圾，后期将每天处理8,000吨垃圾。
中国社交网站展示了部分抗议者聚集的照片。
杭州市的政府官员表示，他们不太了解上述抗议活动。
《杭州日报》援引中国联合工程公司新能源工程总设计师赵光杰的话报道称，垃圾焚毁技术目前已经很成熟。
赵光杰还提到了新加坡和科威特采用的垃圾焚毁厂的设计标准。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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