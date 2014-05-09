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时事要闻 | 2014年 5月 9日 星期五 19:18 BJT

专家支持杭州规划建设垃圾焚毁厂

路透北京5月9日 -《杭州日报》周五报道称，中国专家为杭州市规划建设的一座垃圾焚毁厂辩护。因担心污染问题，杭州市民连续数周抗议政府修建垃圾焚烧厂。

蔓延多地的雾霾天气和环境恶化日益招致城市民众的抱怨。

两周多时间中，数千名杭州当地居民抗议当地政府在余杭区修建垃圾焚毁厂项目。一名抗议者在接受路透电话采访时表示，政府在未经居民同意的情况下已经开始修建。

自由亚洲电台(Radio FreeAsia)本周报道称，该厂将是亚洲规模最大的垃圾焚毁厂。报道援引一位当地居民的话报道称，该焚毁厂一期项目每天将处理3,000吨垃圾，后期将每天处理8,000吨垃圾。

中国社交网站展示了部分抗议者聚集的照片。

杭州市的政府官员表示，他们不太了解上述抗议活动。

《杭州日报》援引中国联合工程公司新能源工程总设计师赵光杰的话报道称，垃圾焚毁技术目前已经很成熟。

赵光杰还提到了新加坡和科威特采用的垃圾焚毁厂的设计标准。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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