中国高检：去年2万余人涉破坏环境资源保护犯罪被起诉

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透北京6月12日 - 新华社周四报导称，最高人民检察院召开新闻发布会称，去年全国检察机关共批捕破坏生态环境犯罪案件5,013件7,237人、起诉20,969人。
最高检官员称，今年检察机关将加大对破坏生态环境犯罪的打击力度，还将深挖破坏生态环境犯罪背后的职务犯罪，严厉打击“保护伞”。
新华社报导称，针对破坏生态环境犯罪案件，检察机关建立了快速反应机制。
报导指出，统计数据显示，今年3、4两个月，检察机关监督公安机关立案破坏环境资源涉嫌犯罪案件228件，批准逮捕929件1,375人、起诉2,158件3,309人。
报导称，今年1至4月，检察机关就查办涉及生态环境的渎职犯罪案件349人。2013年至2014年4月，检察机关在群众专项工作中共查办涉及生态环境的渎职犯罪案件1,545人.
报导指出，援引最高检渎职侵权检察厅副厅长李忠诚表示，有的国家机关工作人员对违法排污行为监管不力；有些工作人员超越职权，违法批复环保项目立项；还有一些与不法人员相互勾结，大搞权钱交易，滥权审批违规项目，甚至充当违法犯罪分子的“保护伞”。（完）
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